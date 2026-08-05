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Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США
В США новорожденным мальчикам неожиданно стали давать русское имя Иван
В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают русское имя Иван, которое обошло по популярности Дональда и Джона.
Как следует из сообщения американской службы социального обеспечения, в последние годы более 0,1% новорожденных получили имя Иван, передает РИА «Новости».
В 2025 году в стране появилось на свет 2240 Иванов, а годом ранее – 2354 мальчика. Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.
Имя Иван обошло в этом списке Дональда и Джона. В 2025 году в США назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Самым популярным мужским именем стало Лиам, а женским – Оливия.
В апреле текущего года московский ЗАГС назвал Ивана в числе самых востребованных мужских имен.
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