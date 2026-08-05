Госдеп: Американцы забронировали большинство памятных паспортов Трампа

Госдеп сообщил о бронировании 80% лимитированных паспортов с изображением Трампа

Tекст: Мария Иванова

Граждане США проявили огромный интерес к памятным документам, передает РИА «Новости».

Популярность запросов в Сети, связанных с паспортами Дональда Трампа, взлетела более чем на 5000% менее чем за сутки после анонса.

«Американцы по всей стране проявили невероятный энтузиазм в отношении «паспорта патриота»: всего за несколько дней с момента открытия приема заявок 80% из них уже забронированы», – заявил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Он отметил, что ведомство расширит возможности для подачи заявлений по всей стране. Ранее получить памятный документ можно было только при личном визите в Вашингтонское паспортное агентство. Прием заявок стартует 8 августа.

Памятный паспорт украшен портретом президента США на фоне Декларации независимости, золотым логотипом Freedom 250 и изображением отцов-основателей. В связи с ажиотажем власти решили выпустить 250 тыс. таких документов, которые будут доступны во всех 27 паспортных центрах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США анонсировала выпуск новой версии паспортов с портретом Дональда Трампа к 250-летию американской независимости.

Команда президента запросила разработку уникальной банкноты номиналом 250 долларов с лицом главы государства.

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