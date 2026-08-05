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    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    17 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

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    5 августа 2026, 10:41 • Новости дня

    Госдеп: Американцы забронировали большинство памятных паспортов Трампа

    Госдеп сообщил о бронировании 80% лимитированных паспортов с изображением Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Соединенных Штатов за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением президента Дональда Трампа.

    Граждане США проявили огромный интерес к памятным документам, передает РИА «Новости».

    Популярность запросов в Сети, связанных с паспортами Дональда Трампа, взлетела более чем на 5000% менее чем за сутки после анонса.

    «Американцы по всей стране проявили невероятный энтузиазм в отношении «паспорта патриота»: всего за несколько дней с момента открытия приема заявок 80% из них уже забронированы», – заявил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

    Он отметил, что ведомство расширит возможности для подачи заявлений по всей стране. Ранее получить памятный документ можно было только при личном визите в Вашингтонское паспортное агентство. Прием заявок стартует 8 августа.

    Памятный паспорт украшен портретом президента США на фоне Декларации независимости, золотым логотипом Freedom 250 и изображением отцов-основателей. В связи с ажиотажем власти решили выпустить 250 тыс. таких документов, которые будут доступны во всех 27 паспортных центрах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США анонсировала выпуск новой версии паспортов с портретом Дональда Трампа к 250-летию американской независимости.

    Команда президента запросила разработку уникальной банкноты номиналом 250 долларов с лицом главы государства.

    В июле международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего американского лидера.

    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    2 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Король Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа стратегически важной автомагистрали длиной более 1000 километров в знак благодарности за признание суверенитета над Западной Сахарой.

    Как пишет MAP, марокканская скоростная трасса Тизнит – Дахла получила имя Трампа. Инициатором переименования магистрали выступил монарх африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», – сообщил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру.

    Причиной такого шага стало признание администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Стратегически важная магистраль проходит через Гельмим и Эль-Аюн, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.

    Политик выразил благодарность марокканскому королю 26 июля. Трамп также подчеркнул, что надеется в ближайшее время проехать по всей протяженности новой трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя действующего президента США.

    В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа».

    Годом ранее Баку и Ереван одобрили меморандум о создании транспортного коридора «Мост Трампа».

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, накрывший и города Соединенных Штатов.

    На вопрос, определился ли он с «наказанием» для Канады, Трамп ответил коротко: «Да». При этом президент США не стал раскрывать, какие именно меры готовит Вашингтон. Он лишь пообещал, что подробности будут объявлены в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости включить убытки от канадских лесных пожаров в импортные пошлины, уплачиваемые Оттавой.

    Сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за вреда от дыма ее лесных пожаров для экологии США.

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    4 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за зеркального озера

    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за озера

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как она прекратила дело о порче зеркального бассейна против олимпийской чемпионки.

    По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп обсуждал возможность отстранения от должности Джанин Пирро, прокурора округа Колумбия. Президент США раскритиковала Пирро после того, как ее администрация в пятницу прекратила дело против трехкратной олимпийской чемпионки по обвинению в повреждении зеркального бассейна Мемориала Линкольна, который администрация восстановила в преддверии 250-летия Америки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В судебном иске офис Пирро опроверг заявление президента о том, что вандалы повредили бассейн, объяснив проблемы «неудачной установкой».

    Ожидается, что Трамп и Пирро еще встретятся по данному вопросу, сообщил один из источников.

    В мае прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, который извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом.

    Президент США называл отражающий бассейн или озеро напротив мемориала Аврааму Линкольну мусорным ведром, после чего заявил, что намерен отреставрировать его собственному проекту с участием подрядчика. Несколько раз Трамп заявлял, что на бассейн нападали вандалы, из-за чего вода в нем зацветала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер собирался возводить в Белом доме  бальный зал за 400 млн долларов, но суд заблокировал стройку. В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства президента США.


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    3 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Компания Трампа предложила трейдерам платный доступ к постам политика

    Trump Media открыла трейдерам ускоренный платный доступ к публикациям Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые игроки получили возможность моментально отслеживать публикации американского лидера в соцсети Truth Social благодаря новой услуге передачи данных.

    Американская корпорация Trump Media and Technology Group открыла специальный коммерческий сервис, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC. Инструмент предназначен для участников финансового рынка.

    «Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе», – сообщает телеканал.

    Страница политика является крупнейшей на данной площадке и насчитывает 13 млн подписчиков. Семья главы государства остается главным акционером компании, управляющей социальной сетью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Белого дома продали акции компании Trump Media перед введением пошлин.

    Искусственный интеллект соцсети Truth Social назвал тарифные решения президента налогом для американцев.

    Эксперты заподозрили американского лидера в искусственной манипуляции рынками.

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    3 августа 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте

    Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе масштабного наплыва беженцев в Соединенные Штаты, сравнив ситуацию с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

    Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.

    «Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.

    Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.

    Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.

    Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

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    3 августа 2026, 07:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 5% после заявлений Трампа об Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость нефти на мировом рынке в начале новой недели показала снижение более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, сокращению предшествовали заявления американского президента Дональда Трампа о возможных новых переговорах с Ираном.

    По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,17%, опустившись до 83,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты на WTI потеряли 5,92%, достигнув отметки 79,66 доллара. Ранее в ходе торгов падение котировок Brent достигало 8,2%.

    Резкое изменение на рынке произошло после того, как Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной на выходные военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал старт американо-иранских переговоров в понедельник.

    Неделей ранее Вашингтон отложил военные удары по исламской республике ради сохранения запасов ракет ПВО.

    До этого Трамп говорил о намерении продолжить диалог с Тегераном.

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    4 августа 2026, 04:04 • Новости дня
    Госдепартамент США собрался закрыть консульства в пяти странах

    Госдепартамент США закроет консульства в Канаде, Японии и Индонезии

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США уведомил Конгресс о планах закрыть пять зарубежных представительств в рамках сокращения американского дипломатического присутствия в мире, сообщили источники, знакомые с содержанием уведомления.

    «В уведомлении, разосланном некоторым комитетам Конгресса в конце прошлой недели, Госдепартамент заявил о планах закрыть свои представительства в Сент-Джордже (Гренада), Нагое (Япония), Медане (Индонезия), Дуале (Камерун) и Виннипеге (Канада)», – передает Reuters.

    Ожидаемое закрытие представительств, о котором ранее не сообщалось, представляет собой редкий пример закрытия США нескольких зарубежных представительств в рамках сокращения штата, не связанного с каким-либо конкретным геополитическим событием.

    В начале 2025 года, в первые месяцы правления администрации Трампа, Госдепартамент начал подготовку к закрытию почти десятка иностранных представительств, как сообщали тогда агентство Reuters и другие СМИ, в рамках широкой инициативы президента по преобразованию американской бюрократии.

    Управление по бюджету и управлению Белого дома выступало за еще более амбициозную программу закрытия, охватывающую до 30 иностранных представительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в мае заявил о закрытии генконсульства США в Пешаваре. В США объяснили интерес американцев к поездкам в Россию.


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    4 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    WSJ: Тегеран запросил право на сбор пошлин с судов в Ормузе

    WSJ: Тегеран запросил право на пошлины с судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый удар во вторник по грузовому судну около Омана напомнил о том, что коммерческие перевозки по Ормузу остаются уязвимыми, несмотря на попытки дипломатов возобновить движение по морскому пути, при этом Тегеран настаивает на пошлинах за его преодоление судами.

    Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным  региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

    Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

    Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

    Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

    «Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.


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    3 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение судов в Ормузском проливе в скором времени возобновится, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник вечером.

    «Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», – сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном.

    Между тем в МИД Ирана указывали, что заявления президента США о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.

    Корпус стражей исламской революции в конце июля заявлял о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

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    4 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: В Белом доме примут представителей IT-гигантов по вопросу ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей крупных IT-компаний, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обсудить новую американскую систему добровольных испытаний безопасности моделей ИИ.

    Недавно разработанная концепция основана на июньском указе  президента США Дональда Трампа о кибербезопасности ИИ, который предусматривает добровольный подход к проверке безопасности моделей и активизацию усилий по укреплению критически важных компьютерных систем, передает Bloomberg.

    Встреча пройдет на фоне попыток американских чиновников понять, как реагировать на волну новых моделей ИИ от китайских компаний, которые конкурируют с лучшими разработками американских лабораторий и ставят под сомнение лидерство США в области ИИ.

    По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом и обсудить эти вопросы.

    Среди разработчиков ИИ, планирующих принять участие, указаны OpenAI, Anthropic PBC и Google ( Alphabet Inc.).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. Белый дом захотел контролировать доступ компаний к новым ИИ-моделям. Гендиректор Google Сундар Пичаи призвал пользователей критически относиться к ответам искусственного интеллекта.


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    5 августа 2026, 00:30 • Новости дня
    CNN узнал критическом истощении запасов ракет для ПВО у Пентагона

    CNN: США израсходовали почти 80% ракет ПВО в войне с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военные столкнулись с нехваткой перехватчиков для ключевых систем ПВО после интенсивного использования их во время войны с Ираном, узнал телеканал CNN.

    Вооруженные силы США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО, передает CNN. Высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне на «опасно низком» уровне.

    По данным источников, с начала войны с Ираном американские военные израсходовали почти 4/5 ракет THAAD и около половины перехватчиков Patriot. До начала конфликта США располагали примерно 2,2 тыс. ракет Patriot и 452 ракетами THAAD.

    Страны Персидского залива выразили обеспокоенность тем, что нехватка систем ПВО может снизить их способность отражать атаки Ирана. Эти государства полагаются на американские системы и опасаются последствий возможной эскалации.

    Проблема истощения запасов обсуждалась перед решением президента США Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану. Военные советники неоднократно выражали тревогу по поводу сокращения ключевых боеприпасов в ходе обсуждений потенциальной эскалации конфликта.

    До этого Reuters передавало, что удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    4 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Нетаньяху признал разногласия с Трампом по сделке с ХАМАС

    Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом по Газе и сделке с ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал наличие противоречий с президентом США Дональдом Трампом касательно плана нормализации ситуации в секторе Газа.

    Нетаньяху считает необходимым полностью разоружить палестинское движение перед началом восстановления анклава, несмотря на позицию американского лидера, передает «Интерфакс».

    Премеьр Израиля подчеркнул важность полной демилитаризации региона до перехода к следующей фазе урегулирования.

    «У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (...) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», – заявил он после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.

    Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильская сторона не планирует отводить войска с демаркационной «желтой линии». Этот рубеж отделяет палестинскую часть анклава от территорий, находящихся под контролем Армии обороны Израиля.

    Президент США объявил о достижении масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Совет мира» подтвердил официальное согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.

    Военные эксперты усомнились в успешной реализации данного плана из-за возможного противодействия Израиля отводу войск.

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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

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    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эммануэля Макрона высветились попутно? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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