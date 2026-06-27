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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    21 комментарий
    27 июня 2026, 11:18 • Новости дня

    В США объяснили интерес американцев к поездкам в Россию

    Генконсул Пукалов назвал поездки американцев в Россию осознанной позицией

    Tекст: Мария Иванова

    Граждане Соединенных Штатов продолжают активно оформлять документы для посещения Российской Федерации несмотря на официальные предостережения американского внешнеполитического ведомства, отметил генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов.

    Желание жителей США посещать Россию не угасает, передает РИА «Новости». Ежедневно дипломатическое представительство в Хьюстоне принимает заявки на визы от 10 до 15 человек. Этот показатель остается стабильным на протяжении уже нескольких лет.

    «На первый взгляд, цифра небольшая. Однако не стоит забывать, что действующие рекомендации Госдепартамента США предписывают американцам воздерживаться от поездок в Россию. В таком контексте интерес простых граждан к нашей стране – это, если хотите, проявление осознанной гражданской позиции», – заявил генеральный консул Николай Пукалов.

    Дипломат также обратил внимание на общую статистику. По его словам, за прошлый год генконсульство в Хьюстоне выдало американцам более 3 тыс. виз.

    Напомним, накануне Николай Пукалов пожаловался на ограничения передвижения российских дипломатов в США.

    В прошлом году граждане Соединенных Штатов получили более 8 тыс. въездных документов в Россию.

    Ранее американский Госдепартамент рекомендовал своим соотечественникам срочно покинуть российскую территорию.

    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Захарова: Москва фиксирует дрейф второй стороны от соглашений на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    25 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске

    Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений

    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио отрицает достижение каких-либо соглашений по Украине на саммите на Аляске, называя озвученные там инициативы лишь предварительными предложениями.

    Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.

    «На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.

    Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.

    В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.

    Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже

    Лавров: Слова Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже вызывают вопросы

    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече лидеров двух стран в Анкоридже, передает ТАСС. Министр счел подобные высказывания некорректными.

    «Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», – отметил Лавров.

    По его словам, если Вашингтон предложил варианты решения кризиса, а Москва с ними согласилась, то отрицать факт договоренностей не слишком изящно.

    Лавров призвал внести ясность в дальнейшую роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования.

    Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность американской стороны выполнить договоренности из Анкориджа.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил удивление отказом Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    24 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    @ Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После урегулирования ситуации на Украине Россия способна возобновить использование долларов при проведении внешнеторговых операций, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», – заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал огромной стратегической ошибкой прошлых властей США попытку использовать доллар как оружие. Глава государства обратил внимание на крепкую базу американской экономики, но указал на растущий госдолг и подрыв международного доверия к валюте.

    В свою очередь руководитель МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» 24 июня подчеркнул падение репутации доллара. Министр отметил, что осознание ненадежности западных валют, применяемых как инструмент экономической войны, будет лишь усиливаться на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России планов по отказу от доллара.

    В апреле министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность продления разрешения на покупку российской нефти.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой использование американской валюты в качестве оружия.

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    26 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, и в противном случае этот фактор не изменит подходы России, а они определяются успехами ВС РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины.

    «Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

    По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

    При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    24 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: США начали считать американцами детей российских дипломатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос гражданства детей российских дипломатов стал серьезной проблемой в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    «Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами – это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», – заявил Лавров.

    Глава российской дипломатии подчеркнул, что навязывание семьям сотрудников консульств американского гражданства для их детей абсолютно недопустимо. По его мнению, ситуация, при которой ребенок российского дипломата будет подчиняться исключительно законам США, не может произойти, передает РБК.

    При этом министр отметил, что Москва остается открытой к диалогу, а администрация США продолжает поддерживать контакты. По словам Лаврова, продолжение разговора всегда лучше, чем молчание и нагнетание страхов.

    Напомним, американские власти стали присваивать гражданство детям российских дипломатов по «праву почвы».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия Вашингтона формой политического давления.

    Москва намерена требовать от американцев подтверждения дипломатического иммунитета каждого конкретного новорожденного.

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    25 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД предупредил США о последствиях поставок оружия Киеву

    Захарова: Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки США вооружений Киеву могут привести к непредсказуемым последствиям для международной безопасности.

    «Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия передаче разведанных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна. О ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрацией», – подчеркнула дипломат, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о рисках передачи военной продукции украинским властям. Она добавила, что Россия рассматривает конвои с западным оружием в качестве законной военной цели.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил об огромном уроне для отношений Москвы и Вашингтона из-за поставок ракет Tomahawk Киеву.

    Захарова назвала возможную передачу этих вооружений причиной непоправимого ущерба двустороннему диалогу.

    Летом прошлого года дипломат указала на негативное влияние американской военной помощи на перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    24 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Минфин США исключил из санкционных списков сына Потанина и бывших банкиров

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон отменил персональные ограничения в отношении ряда российских граждан, среди которых оказался сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина Иван Потанин, и несколько представителей отечественного финансового сектора.

    Американский Минфин исключил из санкционных списков россиян, среди которых есть бывшие банкиры, передает РИА «Новости». В числе граждан, с которых сняли ограничения, оказался Иван Потанин, сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина.

    Ограничения также сняты с бывших руководителей банка «ФК Открытие» Надии Черкасовой, Ирины Кремлевой и Виктора Николаева. Кроме того, из-под санкций выведены экс-зампред правления Новикомбанка Герман Белоус и бывший член наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Клюкин.

    Персональные меры против Ивана Потанина были введены в декабре 2022 года в качестве вторичных санкций из-за связей с отцом. Теперь же документ Минфина США освобождает от ограничений не только его, но и гражданина России Максима Смирнова.

    Помимо физических лиц, санкции отменены в отношении двух грузовых судов. Ограничения сняты с сухогрузов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», а также с турецких компаний Ida Asansor и Dein Danismanlik.

    В конце мая американские власти вывели из-под действия рестрикций 11 физических лиц и два танкера.

    В апреле Министерство финансов США исключило из санкционного перечня бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон снял ограничительные меры с трех человек и трех зарубежных организаций.

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    24 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США выкупить европейские «Северные потоки»

    Лавров: США хотят выкупить европейские «Северные потоки» для перепродажи газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти намерены приобрести европейскую инфраструктуру «Северных потоков», сообщил глава МИД Сергей Ларов.

    По его словам, главная цель Вашингтона заключается в последующей перепродаже российского голубого топлива, передает РИА «Новости».

    «Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», – заявил министр на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Лавров пояснил, что по этим магистралям невозможно транспортировать ничего, кроме российского газа. По его словам, Россия продолжит закачивать топливо, а США займутся его реализацией с хорошей наценкой.

    Ранее Лавров рассказал о планах Вашингтона выкупить поврежденные трубопроводы за бесценок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление США контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

    В прошлом году западные СМИ сообщали об обсуждении покупки американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток».

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    24 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Лавров усомнился в якобы «разрешении» Трампа бить вглубь России

    Лавров усомнился в якобы разрешении Трампа бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал выдачей желаемого за действительное информацию об одобрении президентом США Дональдом Трампом атак на российскую территорию.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в достоверности публикаций о договоренностях между американским лидером и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Речь идет о слухах касательно согласия США на удары вглубь страны.

    «Вчера «Киевская правда», есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», – подчеркнул дипломат на форуме «Примаковские чтения».

    Кроме того, глава МИД подтвердил обсуждение возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам министра, российская сторона готова принять посланников по их просьбе и внимательно выслушать.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных дат визита американских посланников в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.

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    25 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    В МИД России раскритиковали Apple за удаление российских сервисов

    Захарова заявила о крахе концепции цифровых свобод после решений AppStore

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с удалением российских сервисов из магазина приложений AppStore. По ее словам, подобные действия американских корпораций перечеркивают все их заявления о свободе в интернете.

    «Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», – заявила Захарова в ходе состоявшегося брифинга, передает РИА «Новости».

    Напомним, американская корпорация Apple без предупреждений удалила все приложения VK из своего магазина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потребовал от корпорации официальных разъяснений.

    Министерство цифрового развития назвало этот шаг политически мотивированным решением.

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    25 июня 2026, 06:20 • Новости дня
    Гатилов: США пытаются запугать Москву и Пекин в сфере контроля ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти стремятся принудить Россию и Китай к участию в многосторонних переговорах по контролю над вооружениями, заявил российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Вливая огромные средства в модернизацию ядерной «триады», американцы рассчитывают действовать с позиции силы. И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Постпред добавил, что в текущих условиях российская сторона предпринимает все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.

    Россия поддерживает эффективность своего арсенала и не намерена поддаваться на ядерный шантаж.

    Ранее Гатилов сообщал о наращивании Вашингтоном обновления компонентов стратегического вооружения. Накануне дипломат анонсировал немедленные контрмеры в случае размещения западного ядерного оружия у рубежей России и Белоруссии.

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