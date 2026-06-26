Российский генконсул в Хьюстоне пожаловался на ограничения передвижения

Российский генконсул в Хьюстоне Пукалов пожаловался на ограничения передвижения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пукалов рассказал, что действующие американские запреты крайне негативно сказываются на функционировании российского представительства, передает РИА Новости.

«Ограничения на передвижения отражаются на нашей работе весьма негативно. Не имея возможности выехать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны, мы серьезно скованы в своих действиях», – заявил дипломат.

По словам руководителя миссии, сложившаяся ситуация напрямую мешает исполнению его непосредственных обязанностей. Дипломат пояснил, что лишен возможности свободно перемещаться по консульскому округу для встреч с местными властями и посещения мероприятий. Особенно сильно эти барьеры вредят поддержанию связи с российскими соотечественниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года представители России и США обсудили меры по упрощению передвижения дипломатов.

До этого генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров выразил обеспокоенность запретом на поездки за пределы 25-мильной зоны.

Летом 2024 года американская администрация закрыла отделения российского визового центра.