Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Стало известно о недовольстве чиновников США атаками дронов на аэродромы России
Bloomberg: Чиновники США выразили недовольство атаками украинских дронов на аэродромы
В администрации США выразили обеспокоенность тем, что атаки украинских беспилотников на российские аэродромы могут только укрепить решимость Владимира Путина продолжать боевые действия, сообщает Bloomberg.
Источники Bloomberg сообщили, что ряд чиновников администрации президента США выразили недовольство атакой украинских беспилотников на российские аэродромы, передает РИА «Новости».
По информации агентства, некоторые представители американской администрации в частных беседах отмечали, что атака произвела на них впечатление. Вместе с тем, источники сообщили, что в Белом доме считают: подобные действия могут лишь укрепить решимость президента России Владимира Путина продолжать боевые действия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину.
Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В ответ на эти теракты Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что массированный удар был ответом на террористические акты киевского режима.