К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
Кремль назвал ночной удар ВС России ответом на теракты Киева
Песков назвал ночной удар ВС России ответом Киеву
Массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что если внимательно изучить заявления Минобороны, там прямо говорится об ответе на действия Киева.
Ранее в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.
За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.
Минобороны ранее гарантировало проведение ударов возмездия по военным целям на Украине.