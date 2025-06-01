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    1 июня 2025, 21:15 • Общество

    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз?

    В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В этих регионах расположены аэродромы, на которых в том числе базируются самолеты Дальней авиации ВКС РФ, включая стратегические бомбардировщики.

    «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в сообщении.

    В Мурманской области усилены меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первая подобная атака в Сибири. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – указал он.

    «Вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта», – добавил глава региона.

    На пострадавших от этих атак объектах уже начали работу сотрудники военной прокуратуры. Сотрудники силовых ведомств также работают с водителем задержанной в Иркутской области фуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно также, что местные жители заметили фуру, из которой запускались дроны, и пытались остановить атаку самостоятельно, забрасывая прицеп камнями.

    Таким образом, метод атаки был следующим: в район расположения того или иного аэродрома подгонялась грузовая фура, затем расположенные на ее платформе контейнеры раскрывались и из них вылетали FPV-беспилотники-камикадзе. Целью этих аппаратов была аэродромная инфраструктура и расположенные на стоянках самолеты ВКС России.

    Первая атака ВСУ беспилотниками на сибирские регионы является попыткой шантажа и угроз, заявил Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. Парламентарий подчеркнул, что таким образом Киев пытается воздействовать на переговорный процесс. По мнению депутата, подобные действия не могут не отразиться на предстоящей встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле, сообщает News.ru.

    Другие эксперты также полагают, что атаку следует воспринимать как попытку киевского режима поднять ставки на мирных переговорах. Тем более что киевский режим открыто признал свою причастность к этому нападению. «Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах Киев попытается разыграть эту карту», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Запасным вариантом украинской стороны может быть попытка срыва переговоров. Опция «А» – создание для России негативного информационного фона, который затруднит переговорный процесс. Опция «Б» – самим использовать возможный ответный удар, если он последует, для мотивировки отказа от прямых контактов», – добавил политолог.

    «О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Контейнеры также были изготовлены в России, потому что подобные грузы, идущие из-за рубежа, просвечивают с помощью рентгеновских досмотровых установок, и странную начинку, конечно же, сразу бы выявили.

    Что касается водителя, то он мог и не знать, что везет, согласившись за наличный расчет доставить машину в определенную точку», – продолжил собеседник.

    «В качестве ответа, на мой взгляд, нашим силам, безусловно, нужно более массивно и жестко работать по украинским военным объектам, инфраструктуре. А внутри России необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ, в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта, особенно таких, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов», – продолжил аналитик.

    «Сами военные аэродромы должны прикрываться РЭБ и другими средствами противовоздушной обороны, причем работающими постоянно. Самолеты нужно помещать в капониры или сооружать противоосколочную защиту, над которой делать укрытия из навесных сетей, в идеале – из кевларовой ткани», – детализировал он.

    «В любом случае, это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», – резюмировал Кнутов.

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