Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.
Военный корреспондент Даниил Безсонов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где запечатлены жители Иркутской области, пытавшиеся остановить вылет вражеских ударных дронов. По словам корреспондента, мужчины заметили, что дроны вылетают из контейнера, установленного на прицепе фуры.
Безсонов отметил: «Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили. Просто красавчики».
Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.
Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.