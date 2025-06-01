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    Киев поднимает ставки и сильно рискует

    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    1 июня 2025, 18:16 Мнение

    Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков

    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

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    Массированную атаку Украины на гражданскую и военную инфраструктуру в преддверии старта нового раунда переговоров следует воспринимать как попытку Киева поднять ставки. Сейчас в Сети много эмоциональных комментариев, однако в первую очередь необходимо зафиксировать позиции сторон и потенциальные развилки.

    Сигнал. Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту. Украина не отказывается от идеи безусловного прекращения огня. Этот кейс также будет использован для продвижения режима.

    Риск. Повышая ставки, Киев рискует не только получить ответный удар, но и еще больше разозлить Трампа, который всю прошлую неделю демонстрировал растущее разочарование обеими сторонами конфликта. В случае радикального роста уровня эскалации Трамп может воспользоваться моментом, чтобы выйти из процесса, мотивировав это недоговороспособностью сторон. Украина от реализации этого сценария сильно проигрывает.

    Срыв. Запасным вариантом украинской стороны может быть попытка срыва переговоров. Опция «А» – создание для России негативного информационного фона, который затруднит переговорный процесс. Опция «Б» – самим использовать возможный ответный удар, если он последует, для мотивировки отказа от прямых контактов.

    У российской стороны сейчас широкое пространство для ответа. Он может быть как зеркальным, так и асимметричным. Как находиться в дипломатической, так и военной плоскостях. Время для формулирования этого ответа тоже имеется. Неминуемость этого ответа не вызывает сомнений.

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