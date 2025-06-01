ЧП на железной дороге показывают скрытый замысел киевского режима

Tекст: Олег Исайченко

В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на проезжающий под ним пассажирский поезд №86 Климов-Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино-Выгоничи. В итоге состав с 388 пассажирами сошел с рельсов. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 47 госпитализированы, в том числе трое детей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что обрушение произошло в результате подрыва моста.

«Мы возвращались с санаторного лечения... Проехали, наверное, три часа. Мы сидели с соседкой, разговаривали на нижней полке в четвертом вагоне.. Нас подбросило, она (соседка) упала на пол», – рассказала о том, что произошло, одна из пассажирок поезда.

Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона сошли с рельс. В результате пострадали машинист и два его помощника, всю бригаду доставили в больницу.

Позднее на участке Унеча-Жеча в Брянской области железнодорожники во время осмотра со помощью спецтехники также обнаружили повреждение пути, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Сейчас в Брянской области на месте ЧП работают МЧС, Росгвардия, полиция и другие службы. Демонтаж поврежденного моста уже начался. Часть пострадавших была отправлена в Москву. Для работы с ними ранним утром на Киевский вокзал прибыли скорая помощь, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи и психологи.

В Брянске с пассажирами поезда работают специалисты Федерального центра медицины катастроф. РЖД выплатит родственникам погибших по 2,2 млн рублей. Также компания «ФПК» вернет пассажирам полную стоимость проезда. Кроме того, пассажиры смогут бесплатно пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях РЖД, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф». Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Что касается Курской области, то задача властей в течение четырех суток полностью восстановить и железнодорожное движение, и движение автомобильное, сказал врио губернатора Александр Хинштейн. Он отметил, что состояние сотрудников поездной бригады, пострадавших в ЧП, удовлетворительное. «Несмотря на такую острую ситуацию, помощники машиниста в трудный момент не бросили самого машиниста, помогали ему, и все трое, считаю, достойны быть представлены к наградам, желаю им скорейшего выздоровления», – приводит его слова Ruptly.

Президент Владимир Путин по телефону выслушал доклад руководителя РЖД Олега Белозерова о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Возбужденные уголовные дела по двум происшествиям председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление.

Эксперты полагают, что за этими ЧП просматривается украинский след и связывают происходящее с попытками киевского режима сорвать продолжение мирных переговоров, назначенных на 2 июня в Стамбуле. Украинская разведка также утверждает, что осуществила ночью 31 мая подрыв товарного поезда под Мелитополем.

Если подтвердится, что ЧП было результатом терактов, то это станет первой диверсией противника против пассажирских поездов на территории России, жертвами которой стали мирные жители. Ранее ВСУ неоднократно атаковали железнодорожные полотна, грузовые составы, релейные шкафы и другое оборудование.

Маргарита Симоньян, главред телеканала RT, написала в своем Telegram-канале, что украинские власти «решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца». «Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», – указала она.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отметила: реакция на Украине на ЧП выдает ту болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. «Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого», – приводит ее слова РИА «Новости».



Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что со стороны Украины с политической точки зрения наблюдается «раскачивание ситуации». «Если сторона настроена на поиск мирного пути разрешения, она не позволяет себе таких действий», указал он. Эксперты также выдвигают соображения по поводу того, как в дальнейшем можно предотвратить подобные инциденты. «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

«Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

Эксперт также полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении мостов через Днепр», – подчеркнул он.

«Не исключаю, что эти взрывы могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению.

Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

«Все подобные диверсии вызваны стремлением Киева сорвать любой путь к миру, в том числе – турецкий диалог. Украина хочет вызвать ответную реакцию России – гораздо более жесткую. После чего офис Зеленского начнет требовать созвать Совбез ООН и кричать на весь мир, что Москва не хочет урегулирования. Произошедшее не добавляет очков сторонникам так называемой партии мира», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Тем не менее, думаю, реакции России ждать долго не придется. У Москвы для этого есть широкий спектр инструментов, в том числе асимметричных. Например, ответ может касаться ударов по инфраструктуре Украины с целью полной остановки внутреннего железнодорожного сообщения», – продолжил собеседник.

«Кроме того, нужно продолжать инициировать на международном, дипломатическом уровне обсуждение украинских атак. Это необходимо делать в том числе по причине отказа Европы от осуждения Киева. Мы даже в годы Великой Отечественной войны, прекрасно зная, по каким линиям был разделен мир, сообщали о злодеяниях нацистов», – акцентировал аналитик.