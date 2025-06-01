Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно дестабилизирует обстановку перед переговорами в Стамбуле, передает ТАСС. В эфире телеканала «Соловьев Live» дипломат отметил, что Россия подготовила меморандум в соответствии с предыдущими договоренностями, однако со стороны Украины наблюдается «эмоциональное напряжение» и «раскачивание ситуации».

Мирошник прямо подчеркнул: «Если сторона настроена на поиск мирного пути разрешения, она не позволяет себе таких действий». По его словам, украинская сторона совершает провокации, которые могут сорвать мирные переговоры и нарушают нормы международного гуманитарного права.

Дипломат отметил, что эти действия Киева способны привести к широкому политическому резонансу, а окончательные выводы по ситуации можно сделать после завершения официального расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Следственный комитет России сообщил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.