Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.0 комментариев
Мирошник обвинил Киев в раскачивании ситуации перед переговорами
Дипломат Родион Мирошник упрекнул Киев в попытках дестабилизировать обстановку накануне переговоров в Стамбуле, что, по его словам, противоречит поиску мирного решения.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно дестабилизирует обстановку перед переговорами в Стамбуле, передает ТАСС. В эфире телеканала «Соловьев Live» дипломат отметил, что Россия подготовила меморандум в соответствии с предыдущими договоренностями, однако со стороны Украины наблюдается «эмоциональное напряжение» и «раскачивание ситуации».
Мирошник прямо подчеркнул: «Если сторона настроена на поиск мирного пути разрешения, она не позволяет себе таких действий». По его словам, украинская сторона совершает провокации, которые могут сорвать мирные переговоры и нарушают нормы международного гуманитарного права.
Дипломат отметил, что эти действия Киева способны привести к широкому политическому резонансу, а окончательные выводы по ситуации можно сделать после завершения официального расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Следственный комитет России сообщил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.