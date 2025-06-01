Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
СК: Подрывы стали причиной обрушения брянского и курского мостов
Обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов, сообщил Следственный комитет России.
Подрыв моста в Брянской области произошел в 22.50 мск 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пишьшино, его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Около 3.00 мск 1 июня в Железногорском районе Курской области также подорвали ж/д мост, железнодорожный состав упал на автодорогу. Пострадали машинист и два его помощника.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование обоих дел в Главное следственное управление ведомства (центральный аппарат СК).
Следователи проводят неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области пострадали 47 человек.
Обрушение моста в Курской области произошло на 48-м км трассы Тросна-Калиновка. Сход вагонов в этом регионе не нарушил движение поездов.