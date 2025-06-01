Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Сход вагонов в Курской области не нарушил движение поездов
В результате падения пролета моста в Курской области с рельсов сошли тепловоз и три пустых вагона, однако расписание поездов дальнего следования осталось без изменений.
Сход тепловоза и трех порожних грузовых вагонов в Курской области, вызванный падением пролета моста, не повлиял на движение поездов дальнего следования, передает РИА «Новости». Как уточнили в РЖД, пригородные поезда курсируют до станции Михайловский Рудник, а на участке до станции Арбузово пассажиров перевозят автобусами.
В компании подчеркнули: «На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет». Для устранения последствий происшествия на месте работают два восстановительных поезда. В РЖД создан оперативный штаб для координации всех мер по ликвидации последствий инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Транспортная прокуратура Курской области взяла на контроль расследование инцидента.