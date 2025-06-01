Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Транспортная прокуратура взяла на контроль обрушение моста в Курской области
Транспортная прокуратура взяла на контроль восстановительные работы в Курской области
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о взятии под контроль восстановительных работ после крушения грузового поезда в Курской области.
«По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово – Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда, – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что на место происшествия прибыла курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Бригада локомотива госпитализирована, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.