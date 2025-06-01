Транспортная прокуратура взяла на контроль обрушение моста в Курской области

МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

Tекст: Ирма Каплан

«31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.



