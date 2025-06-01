Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

Tекст: Ирма Каплан

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.