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Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост
В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.
Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.
Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.