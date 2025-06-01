Машинист и его помощник погибли при ЧП с поездом в Брянской области

Среди погибших при ЧП с поездом в Брянской области – машинист и его помощник

Tекст: Ирма Каплан

По словам Екатерины, она настойчиво пыталась связаться с проводницей после того, как узнала о происшествии.

«Потом она мне написала, что жива, только ногу сломала», – рассказала РЕН ТВ знакомая, уточнив, что сейчас приятельница в больнице.

Во время беседы выяснилось, что еще один проводник сильно ударился головой, а машинист поезда и его помощник погибли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.



