Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Машинист и его помощник погибли при ЧП с поездом в Брянской области
Среди погибших при ЧП с поездом в Брянской области – машинист и его помощник
Во время схода с рельсов пассажирского поезда в Брянской области погибли машинист состава и его помощник, сообщила РЕН ТВ знакомая одной из проводниц поезда Екатерина.
По словам Екатерины, она настойчиво пыталась связаться с проводницей после того, как узнала о происшествии.
«Потом она мне написала, что жива, только ногу сломала», – рассказала РЕН ТВ знакомая, уточнив, что сейчас приятельница в больнице.
Во время беседы выяснилось, что еще один проводник сильно ударился головой, а машинист поезда и его помощник погибли.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.