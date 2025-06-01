Богомаз сообщил о семи погибших при ЧП с поездом в Брянской области

Богомаз: Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до семи

Tекст: Ирма Каплан

«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии», – написал он в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка. Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших.