Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до трех
Три человека погибли и 28 пострадали при ЧП с поездом в Брянской области
В результате аварии с обрушением моста и сходом поезда погибли три человека, 28 обратились за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них три погибли, 28 направлены в лечебные учреждения», – сообщили ТАСС в ведомстве.
В МЧС уточнили, что спасатели обследуют вагоны и локомотив поезда. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.
Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате ЧП с поездом в Брянской области 17 человек доставлены в медучреждения региона.
«По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе один ребенок. Двое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии», – сказал он.
Кузнецов уточнил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.