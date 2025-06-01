Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до трех

Три человека погибли и 28 пострадали при ЧП с поездом в Брянской области

Tекст: Ирма Каплан

«По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них три погибли, 28 направлены в лечебные учреждения», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В МЧС уточнили, что спасатели обследуют вагоны и локомотив поезда. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате ЧП с поездом в Брянской области 17 человек доставлены в медучреждения региона.

«По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе один ребенок. Двое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии», – сказал он.

Кузнецов уточнил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.