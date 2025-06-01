Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Число пострадавших при ЧП с поездом под Брянском увеличилось почти вдвое
Богомаз: К текущему часу количество пострадавших под Брянском – 69 человек
Помощь медиков после схода с рельсов поезда под Брянском потребовалась еще нескольким десяткам человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», – написал он.
Богомаз уточнил, что госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 пострадавших при аварии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.
Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.