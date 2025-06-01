Врачи и психологи Москвы готовы ко встрече пострадавших в ЧП под Брянском

Московские врачи и психологи ожидают прибытия пострадавших в ЧП под Брянском

Tекст: Ирма Каплан

Там уточнили, что за пострадавшими, в том числе ребенком, в Брянскую область следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи.

«Также медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», – сказано в сообщении ведомства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области. По уточненным данным, среди погибших – машинист и его помощник.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву.



