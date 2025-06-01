  • Новость часаЧисло пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до 35
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    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области
    Богомаз сообщил о семи погибших при ЧП с поездом в Брянской области
    При ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
    Начата проверка по факту обрушения моста и повреждения поезда в Брянской области
    Оперативный штаб организован в Брянской области после ЧП с поездом
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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    1 июня 2025, 03:31 • Новости дня

    Пассажиры сошедшего с рельсов поезда прибыли на вокзал для отправки в Москву

    Богомаз: Пассажиры аварийного поезда в течение часа будут отправлены в Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о проведении на месте происшествия оперативного штаба, указал на то, что все оперативные и экстренные службы, а также следователи работают на месте, кроме того, пассажиры поезда доставлены на вокзал для отправки в Москву.

    «На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области. По уточненным данным, среди погибших –машинист и его помощник.

    31 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Глава Минпромторга протестировал новую модель Sollers ST9

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9.

    Алиханов опробовал новый автомобиль Sollers ST9 на производстве в Ульяновске, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства уточнили, что запуск производства новой модели планируется на третий квартал текущего года.

    Sollers впервые продемонстрировала обновленную линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же публике был показан новый пикап ST9.

    Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии. Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем.

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    31 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Коментарии (3)
    31 мая 2025, 18:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


    Коментарии (7)
    1 июня 2025, 00:16 • Новости дня
    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области

    В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд

    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области
    @ Telegram-канал GoriZont_bryansk

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава в Выгоничском районе одного из участков федеральной автодороги А240.

    «В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», – сообщил он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что на месте работают экстренные службы и представители органов власти, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    По информации источника телеканала РЕН ТВ, мост вместе с автомобилями обрушился на железнодорожные пути.

    «Источник утверждает, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд, двигавшийся из Москвы в Климово», – сказал источник.

    Подтвержденной информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.

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    31 мая 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о непонимании повестки переговоров с Россией в Стамбуле

    Зеленский пожаловался на непонимание повестки переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о непонимании повестки переговоров с Россией в Стамбуле
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Владимира Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона не предоставила ожидаемого Украиной предварительного проекта меморандума, в связи с чем глава киевского режиме Владимир Зеленский и его спонсоры недоумевают, что же намерены привезти в Стамбул россияне.

    «На данный момент нет четкой информации о том, что именно россияне планируют привезти в Стамбул. У нас этого нет, у Турции этого нет, у Соединенных Штатов этого тоже нет, как и у других партнеров», – передает слова Зеленского ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что жалобы Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, и объяснил, в какие игры играет глава киевского режима.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    При этом в российском МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

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    31 мая 2025, 09:50 • Новости дня
    Росстат: Зависимость экономики России от экспорта достигла минимума с 1994 года

    Tекст: Александра Юдина

    Доля экспорта в российском ВВП по итогам прошлого года опустилась до 21,9%, что стало минимальным показателем с 1994 года на фоне роста внутреннего рынка, следует из данных Росстата и Банка России.

    Зависимость российской экономики от экспорта достигла рекордно низкого уровня, сообщает РИА Новости.

    По итогам прошлого года доходы от экспорта составили 21,9% ВВП, что стало самым низким показателем с 1994 года. За 2023 год экспорт из России вырос на 2,2% и составил 476,1 млрд долларов: 433,9 млрд пришлись на товары, 42,2 млрд – на услуги.

    Несмотря на рост экспорта, его доля снизилась по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 22,6%. Максимальная зависимость экономики России наблюдалась в 1999-2000 годах – тогда экспорт превышал 40% ВВП.

    Снижение доли экспорта в ВВП связано с ростом российской экономики и увеличением ее номинального объема до 2,2 трлн долларов.

    Также важную роль стал играть внутренний рынок, поскольку, как отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, с 2022 года страна уделяет больше внимания внутренним ресурсам и становится самодостаточнее. По его оценке, на фоне сохраняющихся западных санкций, эта тенденция сохранится, а зависимость от экспорта останется на низком уровне.

    В марте депутат Госдумы Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что Кубань стала гарантом продовольственной безопасности России. Минсельхоз России сообщал о прогнозе экспорта зерновых в сезоне 2024-2025 годов на уровне 55-57 млн тонн, что позволит сохранить высокий экспортный потенциал страны.

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    1 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

    При ЧП с поездом в Брянской области после обрушения моста есть погибшие и раненые

    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
    @ Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением автомоста и сходом пассажирского поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области погибло не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. Московская железная дорога сообщила, что причиной происшествия могло стать «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта.

    Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

    Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

    Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

    Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

    На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.

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    1 июня 2025, 01:25 • Новости дня
    При ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист

    При обрушении моста на поезд в Брянской области погиб машинист

    Tекст: Ирма Каплан

    Машинист поезда погиб при обрушении моста на поезд в Брянской области, один грудной ребенок – в тяжелом состоянии, сообщили в центре медицины катастроф региона.

    «Один погибший - машинист. Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок пяти-шести месяцев в тяжелом состоянии», – сообщили РИА «Новости» в центре медицины катастроф региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

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    1 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до трех

    Три человека погибли и 28 пострадали при ЧП с поездом в Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением моста и сходом поезда погибли три человека, 28 обратились за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них три погибли, 28 направлены в лечебные учреждения», –  сообщили ТАСС в ведомстве.

    В МЧС уточнили, что спасатели обследуют вагоны и локомотив поезда. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

    Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате ЧП с поездом в Брянской области 17 человек доставлены в медучреждения региона.

    «По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе один ребенок. Двое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии», – сказал он.

    Кузнецов уточнил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

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    1 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Начата проверка по факту обрушения моста и повреждения поезда в Брянской области

    Транспортная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области, сообщили в Telegram-канале ведомства.

    «В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово–Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что транспортный прокурор по Брянской области находится на месте происшествия и координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области.


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    31 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Дворец культуры и школа повреждены при ракетном ударе ВСУ по Пантелеймоновке

    Ракетным ударов ВСУ в Пантелеймоновке повреждены школа, Дворец культуры и дома

    Дворец культуры и школа повреждены при ракетном ударе ВСУ по Пантелеймоновке
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате ракетного удара по Пантелеймоновке в ДНР повреждены Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    В ведомстве уточнили, что по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате ракетных обстрелов ВФУ населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР.

    «МБУ «Дворец культуры им. Чернышевского» по улице Карла Маркса; ГБОУ «Пантелеймоновская школа Ясиноватского м.о.» по улице Сердюкова, а также  административное здание, детская площадка и многоквартирные жилые дома по ул. Сердюкова», – сказано в сводке получивших повреждения объектов Telegram-канале ведомства.

    Там добавили, что многоквартирные жилые дома по улице Карла Маркса также получили повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

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    1 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    Спасатели рассказали об основных работах на месте ЧП в Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Спасатели МЧС, прибывшие на место обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, рассказали, что максимум усилий направлены на поиск и деблокирование людей, их передачу медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    «Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами. Они будут направлены в пункт временного размещения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    На месте ведения работ сосредоточена инженерная техника и краны. Дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью направлены к месту происшествия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

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    1 июня 2025, 02:17 • Новости дня
    Богомаз сообщил о семи погибших при ЧП с поездом в Брянской области

    Богомаз: Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до семи

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте происшествия в Выгоничском районе, где обрушился автомобильный мост и сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда увеличилось число погибших и пострадавших, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии», – написал он в Telegram-канале.

    Богомаз уточнил, что аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка. Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших.

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    31 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Кремль заявил о выборе Францией курса на усиление давления на Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Франция не выбирает путь мирного урегулирования, а напротив, усиливает давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Франция продолжает надеяться добиться изменений от России посредством давления. Песков подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о полном непонимании сути России французским руководством, передает ТАСС.

    Песков также выразил сожаление в связи с тем, что глава Франции, по его мнению, не осознает реальное положение дел. По его словам, позиция Парижа указывает на категорическое непонимание происходящего со стороны французского государства.

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Напомним, Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России.

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    31 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Посол Алипов назвал образцовой работу российского оружия при операции «Синдур»

    Посол Алипов отметил эффективность российского оружия в операции «Синдур»

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Индии Денис Алипов заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении терроризма и подчеркнул эффективную работу российского оружия в борьбе с ним при операции «Синдур».

    Российский посол в Индии Денис Алипова в интервью индийскому агентству IANS  осудил теракт в Пахалгаме, назвав его чудовищным преступлением и отметив необходимость слаженной борьбы с терроризмом.

    «Ожидаем, что все виновные будут найдены и понесут наказание. Наша позиция всегда заключалась в том, что в отношении терроризма не может быть двойных стандартов», – приводит его слова Telegram-канал МИД России.

    Дипломат подчеркнул, что Индия четко обозначила цели и задачи операции «Синдур», в которой применялось в том числе российское оружие.

    «Насколько нам известно, в ходе операции были задействованы ЗРК С-400 и крылатые ракеты «БраМос». Судя по имеющейся информации, эффективность этих видов вооружений была образцовой», – добавил посол.

    Он напомнил о принципиальной позиции Москвы и Дели относительно многополярного мира и равноправных международных отношений и упомянул о взаимных запланированных визитах высокопоставленных представителей обеих стран и встрече лидеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал продолжение операции «Синдур», подчеркнув решимость бороться с террористической угрозой на пакистанской территории.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, конфликт Индии и Пакистана доказал возможности оружия России и Китая.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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