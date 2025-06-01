Пассажиры сошедшего с рельсов поезда прибыли на вокзал для отправки в Москву

Богомаз: Пассажиры аварийного поезда в течение часа будут отправлены в Москву

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву», – написал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области. По уточненным данным, среди погибших –машинист и его помощник.