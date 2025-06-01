Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда прибыли на вокзал для отправки в Москву
Богомаз: Пассажиры аварийного поезда в течение часа будут отправлены в Москву
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о проведении на месте происшествия оперативного штаба, указал на то, что все оперативные и экстренные службы, а также следователи работают на месте, кроме того, пассажиры поезда доставлены на вокзал для отправки в Москву.
«На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву», – написал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области. По уточненным данным, среди погибших –машинист и его помощник.