Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.10273 комментария
СК квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт
Следственный комитет возбудил уголовные дела после подрывов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях, инциденты признаны террористическим актом, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, СК России квалифицировал происшествия с подрывами на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях как теракты, передает РИА «Новости». Петренко сообщила, что уголовные дела по этим случаям принял к производству Главный следственный управлением СК по поручению председателя комитета.
«Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», – заявила Петренко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71. Следственный комитет России заявил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрыва.