Нарвское кафе стало пунктом обогрева для застрявших на границе с Россией

Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

«Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.