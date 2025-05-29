  • Новость часаРоссийские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ
    29 мая 2025, 12:12 Мнение

    Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА
    Берлин назвал сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Путин потребовал прекратить участие шаманов в подготовке спортсменов

    На Банковой объявляют, что нарративы о скором мире не соответствуют действительности. Заместитель Ермака Ирина Верещук заявила, что, вне зависимости от перемирий и мирных переговоров, «война – надолго», «Россия на десятилетия, а то и столетие – наш враг», и призвала украинцев воспитывать детей, исходя из этого.

    Но, к счастью, вопрос о том, когда кончится война, зависит не столько от прогнозов и пожеланий киевской власти, сколько от реалий «на земле», от того, как долго ВСУ смогут оказывать сопротивление нашим войскам, и как долго Запад и украинское общество смогут его обеспечивать.

    В этой связи небезынтересна оценка возможностей ВСУ бывшего главнокомандующего, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В недавнем выступлении на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире» он признал, что единственным доступным сегодня для украинцев видом боевых действий является статичная оборона. Ни численность и укомплектованность ВСУ, ни их вооруженность, ни логистика, ни экономика не позволяют вести наступательные действия.

    При этом даже удержание нынешних позиций с помощью FPV-дронов, ДРГ и остатков артиллерии возможно только при условии бесперебойных внешних поставок, с чем все чаще возникают проблемы. Чтобы их решить, украинская сторона постоянно просит страны ЕС закрепить помощь Киеву на уровне процента от ВВП, включить ее в оборонные бюджеты и сделать обязательной.

    Логика очевидна – задержки в поставках оружия, как и «незапланированные потери», могут создать ситуации, которые выправить будет предельно сложно, а то и невозможно.

    Можно предположить, что Залужный целенаправленно прибедняется и сгущает краски, чтобы подвигнуть западных спонсоров на увеличение помощи. Но о том, что ВС РФ стали значительно превосходить противника в применении малых дронов, говорит не только Залужный, но и множество других спикеров – как украинских, так и западных. Об этом, в частности, сообщает The Times, которая утверждает, что Россия стала мировым лидером по производству и применению FPV-дронов средней дальности. То есть единственный козырь ВСУ уже побит.

    Впрочем, пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность?

    Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна – Европа не останавливает помощь Украине, хотя и без былого энтузиазма.

    А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее. Год назад начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) уверял, что украинцев хватит еще надолго: если мобилизовать всех граждан в возрасте от 18 лет, Киев сможет вести войну до 2033 года, а в случае мобилизации с 16 лет война может продолжаться до 2044 года.

    Однако Залужный не столь оптимистичен – он указал, что Украина уже испытывает «дефицит человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию». Так, даже жестокая «бусификация» не позволяет просто покрыть потери, которые несут ВСУ. Проект с «молодежным контрактом» провалился, а снижение призывного возраста, усиление террора против уклонистов не только не улучшают численные показатели, но и влияют на общую управляемость войсками.

    Нардеп ВРУ Георгий Мазурашу заявил, что из общего числа мобилизованных на Украине боевую ценность имеют лишь 5-6%. Он утверждает, что даже по мировым меркам в армию можно привлечь около 20% мужского населения призывного возраста, а воевать способны не более 6-7%. Все остальные – балласт, не имеющий боевого потенциала.

    А те, кого силой сгоняют в армию, в своем большинстве физически и психологически не готовы к участию в боевых действиях. Отсюда и массовое дезертирство, и сдача в плен целыми взводами. При этом методы украинских военкомов таковы, что даже те, кто гипотетически мог бы принести пользу ВСУ, после процесса мобилизации оказываются полностью демотивированы и озлоблены. Расправы над военкомами происходят регулярно. Украинские каналы пишут о грядущих «антимобилизационном майдане» и «офицерском бунте», однако вероятность их не очень велика – репрессивные органы киевского режима трудятся не покладая рук. Но даже пассивное, неорганизованное, но массовое сопротивление способно сорвать мобилизационные планы ВСУ – что сейчас и происходит на Украине.

    При этом ключевым является именно вопрос мотивации. Террор и принуждение не слишком эффективны, а старые стимулы – «кружевные трусики и ЕС» – больше не работают. Для украинцев сегодня очевидно, что Запад их цинично использует, что никто их не ждет с распростертыми объятьями в Европе, не собирается для них «создавать условия» и «обеспечивать европейский уровень жизни». В свете чего идея сражаться и умирать за «европейский выбор», как, впрочем, и за то, чтобы защитить «свободный мир» от «Мордора», выглядит странной.

    Более того, победа Трампа и последовавшие за ней события разрушили главное пропагандистское построение «Запад за нас и не допустит нашего поражения», показав, что Украину могут «слить», если это будет выгодным.

    Доминирование российских FPV-дронов предельно затруднило коммуникации на передовой. Снабжение украинских боевиков, находящихся на «нуле», сопряжено с большими сложностями и потерями, а в некоторых случаях осуществляется только агродронами «Баба-яга», в некоторых местах не производится даже эвакуация раненых, которые остаются в окопах и подчас умирают без медицинской помощи. О ротации там даже речь не идет. Кроме того, командование опасается, что отведенные с позиций солдаты попросту разбегутся, и поэтому они остаются на «нуле» до конца – поредевшие подразделения пополняются на месте (теми, кто сумел добраться до передовой).

    В украинских войсках распространяется «чувство истощения и разочарования» отсутствием перспектив окончания войны, пишет Financial Times.

    «Как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных солдат моральный дух ослабевает из-за растущего чувства, что нет четкого плана по окончанию войны и что жизни приносятся в жертву зря», – указывает издание, добавляя, что «проблеск надежды», вызванный мирной инициативой Трампа, померк, что привело к еще большему отчаянию боевиков, усугубляемому осознанием бессмысленности происходящего.

    «Сколько это продлится? До тех пор, пока мы не сломаем веру русских в то, что нас можно победить», – заявил FT нардеп ВРУ Фирсов, который, сам, разумеется, далек от окопов. Между тем вера самих украинских боевиков в возможность победить уже давно сломлена, и силы дает исключительно довольно призрачная надежда остаться в живых.

    Масштабное поражение бандеровцев на одном из направлений может выступить катализатором процесса распада ВСУ и значительно приблизить завершение войны. Психологический перелом в кампании уже достигнут, украинский режим обречен, но агония может занять некоторое время.

    Другие материалы автора


    Главное
    Мать Гурциева заявила, что сын был одной из целей спецслужб Украины
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Кличко обвинил украинские власти в блокировании Киевсовета
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Минюст не нашел оснований признать Пугачеву и Урганта иноагентами
    Алкоголь убитым подросткам в Байкальске закупали два человека

    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА

    Вот уже несколько дней система ПВО России работает с высочайшей нагрузкой – уничтожены тысячи украинских беспилотников, атаковавших гражданские объекты на российской земле. Однако у нашей страны есть дополнительные резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации