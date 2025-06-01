Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы возвращались с санаторного лечения... Проехали, наверное, три часа. Мы сидели с соседкой, разговаривали на нижней полке в четвертом вагоне.. Нас подбросило, она (соседка) упала на пол», – рассказала женщина, передает РИА «Новости».

Собеседница добавила, что сильно ударилась головой, а упавшая женщина сломала ключицу и потеряла сознание.

Также она указала, что молодые пассажиры поезда помогали нести багаж, а также ловили выпрыгивающих из поезда людей.

«Мы шли километров пять пешком на заправку, оттуда нас повезли в школу, а из школы повезли в Брянск, на вокзал. На вокзале уже в поезд», – сказала собеседница.

Напомним, в результате подрыва в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, он рухнул на проходивший под ним пассажирский поезд № 86, направлявшийся в Москву. Погибли семь человек, более 70 пострадали.

СК России сообщал, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Подрывы квалифицировали как теракт.

Через некоторое время на одном из участков железной дороги в Брянской области заметили другое повреждение железнодорожных путей.