Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.4 комментария
Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов
Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о росте протестной активности
Российское генконсульство в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало значительный рост протестной активности у своего здания, который выражается в митингах и собраниях оппозиции до четырех раз в неделю.
Как сообщает РИА «Новости», генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил о значительном увеличении числа протестов у здания генконсульства в 2024 году. По его словам, митинги и собрания оппозиции происходят у консульства регулярно, до четырех раз в неделю. Генконсул подчеркнул, что присутствие полицейских нарядов способствует предотвращению противоправных действий со стороны протестующих.
Захаров также сообщил о планах российских дипломатов посетить арестованного в США гражданина России Артура Петрова в ближайшее время. Петров находится в «Метрополитэн детеншн сентер» и обвиняется в нарушении экспортных ограничений, связанных с поставками микроэлектроники для российского ВПК. В январе российские дипломаты уже посетили Руслана Астамирова, обвиняемого в создании вредоносной программы «LockBit».
Генконсул также отметил, что в консульском округе на депортацию в Россию ожидают девять человек. Захаров выразил обеспокоенность ограничениями для деятельности миссии, включая запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны, что затрудняет посещение соотечественников в пенитенциарных учреждениях США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи передали Соединенным Штатам россиянина Евгения Птицына, обвиняемого в использовании программ-вымогателей для шифрования данных более 1 тыс. организаций. Гражданам России Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову в США предъявлены обвинения в контрабанде микроэлектроники для российских Вооруженных сил на сумму свыше 225 тыс. долларов. Российские дипломаты посетили россиянина Артура Петрова, находящегося в центре временного содержания в Бруклине по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.