Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Против администрации Трампа подали в суд 18 штатов за угрозу ветровой энергетике
Восемнадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за моратория на ветроэнергию
Генпрокуроры 18 штатов США считают, что приостановка выдачи разрешений на проекты ветровой энергетики, инициированная администрацией Трампа, приведет к потере инвестиций и рабочих мест в секторе, пишет NYT.
Иск против администрации президента США Дональда Трампа против блокировки выдачи федеральных разрешений на проекты ветровой энергетики подан восемнадцатью штатами в связи с тем, что подобные действия властей угрожают ветроэнергетической отрасли, рискуют лишить тысячи людей работы, а также заморозить миллиарды инвестиций, пишет The New York Times (NYT).
«Эта администрация разрушает один из самых быстрорастущих источников чистой, надежной и доступной энергии в нашей стране», – заявила генпрокурор Летиция Джеймс из Нью-Йорка, которая является одним из истцов.
По ее словам, мораторий грозит потерей тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и миллиардов инвестиций и задерживает переход от ископаемого топлива, которое вредит здоровью людей и всей планете.
Остановка федеральных разрешений на ветровую энергетику была впервые изложена в указе от 20 января, одном из документов, которые президент Трамп подписал сразу после вступления в должность. Он предписал агентствам остановить все разрешения на ветровые электростанции, ожидающие рассмотрения на федеральном уровне.
Ветровая промышленность обеспечивает около 10% электроэнергии страны и разрабатывает множество новых проектов, особенно на Великих равнинах и в Атлантическом океане.
Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс обвинила генеральных прокуроров-демократов в юридических уловках, заявив, что «американцы в «синих» штатах не должны расплачиваться за радикальную климатическую повестку демократов».
В иске также содержится требование к федеральному суду немедленно запретить любые действия, блокирующие развитие ветроэнергетики, и признать указ администрации Трампа незаконным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США на Международной саммите по энергобезопасности в Лондоне выступили против «опасной» политики в отношении ископаемого топлива. Американская делегация заявила о «вредной и опасной» политике отказа от ископаемого топлива.
В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию.