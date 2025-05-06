Против администрации Трампа подали в суд 18 штатов за угрозу ветровой энергетике

Восемнадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за моратория на ветроэнергию

Tекст: Ирма Каплан

Иск против администрации президента США Дональда Трампа против блокировки выдачи федеральных разрешений на проекты ветровой энергетики подан восемнадцатью штатами в связи с тем, что подобные действия властей угрожают ветроэнергетической отрасли, рискуют лишить тысячи людей работы, а также заморозить миллиарды инвестиций, пишет The New York Times (NYT).

«Эта администрация разрушает один из самых быстрорастущих источников чистой, надежной и доступной энергии в нашей стране», – заявила генпрокурор Летиция Джеймс из Нью-Йорка, которая является одним из истцов.

По ее словам, мораторий грозит потерей тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и миллиардов инвестиций и задерживает переход от ископаемого топлива, которое вредит здоровью людей и всей планете.

Остановка федеральных разрешений на ветровую энергетику была впервые изложена в указе от 20 января, одном из документов, которые президент Трамп подписал сразу после вступления в должность. Он предписал агентствам остановить все разрешения на ветровые электростанции, ожидающие рассмотрения на федеральном уровне.

Ветровая промышленность обеспечивает около 10% электроэнергии страны и разрабатывает множество новых проектов, особенно на Великих равнинах и в Атлантическом океане.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс обвинила генеральных прокуроров-демократов в юридических уловках, заявив, что «американцы в «синих» штатах не должны расплачиваться за радикальную климатическую повестку демократов».

В иске также содержится требование к федеральному суду немедленно запретить любые действия, блокирующие развитие ветроэнергетики, и признать указ администрации Трампа незаконным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США на Международной саммите по энергобезопасности в Лондоне выступили против «опасной» политики в отношении ископаемого топлива. Американская делегация заявила о «вредной и опасной» политике отказа от ископаемого топлива.

В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию.