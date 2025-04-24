США уличили коллег в «опасной политике» на саммите по энергобезопасности

США на саммите в Лондоне назвали отказ от ископаемого топлива опасной политикой

Tекст: Ирма Каплан

Американская делегация на двухдневном Международном саммите по энергобезопасности в Лондоне заявила о «вредной и опасной» политике отказа от ископаемого топлива, пишет портал Yahoo News.

«Некоторые хотят полностью запретить регулирование всех видов энергии, кроме так называемых возобновляемых источников... Мы выступаем против этой вредной и опасной политики. Это не энергетическая безопасность», – заявил на исполняющий обязанности помощника министра энергетики США Томми Джойс.

Позиция США контрастировала со сдержанным заявлением исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который отметил, что у каждой экономики свой собственный путь развития энергетики, это нужно понимать и уважать.

«Нефть и газ являются ключевыми составляющими энергетического баланса, и они останутся таковыми в ближайшие годы», – добавил он.

Министр энергетики Великобритании – страны-организатора саммита - Эд Милибэнд приветствовал «низкоуглеродную энергетику» как играющую важнейшую роль в обеспечении энергобезопасности.

На саммите присутствовали несколько министров энергетики из европейских стран, в том числе 120 высокопоставленных правительственных чиновников, лидеров бизнеса и экспертов. Соединенные Штаты представлены только исполняющими обязанности заместителей министров, в то время как Китай, Саудовская Аравия и Россия не участвуют в мероприятии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией.

При этом в декабре 2024 года сообщалось, что мировой спрос на уголь за год достигнет рекордных 8,77 млрд тонн, а Китай и Индия останутся ведущими потребителями ископаемого топлива.