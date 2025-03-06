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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    22 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 10:31 • Новости дня

    ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

    Politico: ЕС отложил публикацию плана по отказу от российской энергии из-за переговоров России и США

    ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией, пишет Politico.

    Европейский Союз решил отсрочить представление предложения по отказу от зависимости от российских ископаемых видов топлива и ядерных технологий. Этот шаг связан с изменением геополитической обстановки, вызванной попытками президента США нормализовать отношения с Россией и предложить свое видение мира на Украине, пишет Politico.

    Высокопоставленный представитель ЕС сообщил на условиях анонимности, что проект дорожной карты по уменьшению зависимости от российской энергии продолжает разрабатываться, однако его представление откладывается на неопределенное время. Он подтвердил, что работа над документом продолжается, но сроки изменились из-за последних геополитических событий. Точная дата будет объявлена позже.

    Согласно предварительной повестке Европейской комиссии, план не будет представлен в этом месяце, как было изначально запланировано. Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен обещал представить конкретные предложения по исключению российской нефти, газа и ядерного топлива из энергетических систем ЕС в течение первых ста дней своего мандата, однако теперь этот срок не будет соблюден.

    ЕС ведет переговоры с администрацией Трампа, которые, вероятно, будут включать обязательства по увеличению импорта американского газа. В то же время двусторонние переговоры Вашингтона с Россией за последние недели вызвали неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ответ на жесткие меры США.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

    Коментарии (36)
    5 марта 2025, 21:08 • Новости дня
    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»

    Reuters: Проблемы с оплатой из-за санкций США привели к остановке поставок нефти в Чехию

    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы с оплатой, вызванные американскими санкциями, стали причиной приостановки поставок нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters.

    Причиной последней приостановки поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» стали проблемы с оплатой, вызванные санкциями, которые США наложили на Россию, пишет Reuters.

    По данным источников агентства, остановка вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками. Министр промышленности Чехии подтвердил, что это связано с последним пакетом санкций США.

    Накануне чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Сообщалось, что чешские нефтеперерабатывающие заводы обратились к властям с просьбой выделить нефть из госрезервов для поддержания производства в условиях прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    Коментарии (2)
    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (37)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

    Коментарии (15)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева

    Медведев предложил Европе прекратить поддержку Зеленского, сравнив его с больной собакой

    Медведев призвал Европу «усыпить нацистскую шавку» из Киева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе лучше отказаться от поддержки Владимира Зеленского, он назвал украинского лидера «больной собакой», которую стоит усыпить.

    Медведев призвал Европу отказаться от поддержки Зеленского, политик сравнил его с «больной собакой», которую необходимо «усыпить», передает ТАСС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа больше не желает «кормить нацистскую шавку» в Киеве.

    В этой связи он назвал Европу «дряхлой», но все еще поддерживающей Зеленского, подчеркнув, что это поддержка бесполезна и опасна.

    По мнению Медведева, Европа, как и США, должна отказаться от поддержки киевского режима, так как «безумная больная псина опасна».

    Он полагает, что наилучшим решением было бы «усыпление» Зеленского, чтобы избежать дальнейших страданий.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Коментарии (29)
    4 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии, сообщило издание Politico.

    Лидеры Европейского союза приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи для Украины, который оценивался в 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что из проекта документа Совета ЕС, представленного на рассмотрение государствам-членам, был удален пункт, касающийся новых поставок военной помощи Украине из-за вето, наложенного Венгрией на предыдущую версию документа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовились объявить о новом пакете военной помощи Украине. Испания решила выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    Между тем Пентагон подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе»
    Чехия зафиксировала перебои с поставками нефти по «Дружбе»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба», но угрозы энергетической безопасности страны это не несет, сообщил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

    Чешский новостной портал novinky сообщил о фиксации перебоев с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» властями Чехии, передает ТАСС.

    По словам министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека, перебои не представляют угрозы энергетической безопасности страны. Влчек отметил, что, несмотря на временные трудности, ситуация находится под контролем и риск для потребителей минимален. Причины прекращения транзита нефти в публикации не уточняются.

    Ранее Reuters писало, что Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL. В январе Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти.

    Коментарии (10)
    3 марта 2025, 21:28 • Новости дня
    Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, из-за чего к началу сезона закачки хранилища могут оказаться опустошенными, что усложнит их наполнение летом, заявили в Газпроме.

    Как сообщили в компании, по данным Gas Infrastructure Europe, на 28 февраля в европейских ПХГ остается 39,2 млрд кубометров, что составляет 38,5% от объемов и на 24,3 млрд меньше, чем год назад, передает РИА «Новости».

    В Газпроме отметили, что средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за последние 10 лет. Это происходит на фоне погоды, соответствующей климатической норме.

    «К началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», – подчеркнули в компании.

    Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ Европы в феврале составил 17,7 млрд кубометров, что почти вдвое больше прошлогодних показателей и является третьим максимальным значением в истории для этого месяца. Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за более чем три года опустились ниже 40%.

    Коментарии (19)
    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (4)
    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии

    Politico: Венгрия может сорвать саммит ЕС из-за позиции по Украине

    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Евросоюза выражают обеспокоенность возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине и укреплению европейской обороны, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что Венгрия может сорвать саммит Европейского союза, который планировался на 6 марта, передает ТАСС.

    Источники в европейской дипломатии опасаются, что обсуждение может превратиться в «кошмарный саммит» из-за позиции Венгрии и других государств, которые выступают против поддержки Украины.

    Заместитель генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс заявил, что США могут внезапно предложить сделку, включающую большинство требований России, и потребовать от Украины и Европы принять ее.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее выразил сомнения в долгосрочной возможности Европы продолжать финансирование военных действий на Украине без ущерба для своих интересов. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает необходимость переговоров между Россией и США для урегулирования конфликта.

    Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о проведении 6 марта специального саммита ЕС, целью которого станет обсуждение вопросов безопасности на Украине и укрепление обороны Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

    Коментарии (2)
    5 марта 2025, 08:51 • Новости дня
    Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

    Президент США раскритиковал Байдена за колоссальные расходы на военную помощь Украине

    Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой
    @ Win McNamee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США выразил недовольство масштабами расходов экс-главы Белого дома Джо Байдена на военную помощь Украине, сравнив их с легкостью отнятия конфеты у ребенка.

    Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден расстался с американскими бюджетными средствами для помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили около 350 млрд долларов на военную поддержку Украины, в то время как Европа вложила 100 млрд долларов, что, по его мнению, демонстрирует значительную разницу в усилиях, передает ТАСС.

    Выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, американский лидер прокомментировал расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь, отметив, что «США с Украиной и Россией разделяет океан, их – нет».

    По его словам, это делает ситуацию для Европы более критичной, чем для США.

    Президент США также подчеркнул, что администрация Байдена санкционировала выделение большего объема денег на военные действия, чем потратила Европа, и выразил недоумение отсутствием попыток требовать от европейских союзников равных финансовых вложений в украинский конфликт.

    Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины.

    Напомним, США начали разворачивать полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с американским президентом.

    Между тем американский лидер сообщил о получении письма от Зеленского, в котором тот выразил готовность к переговорам и сделкам по ресурсам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает возможность увеличения военной помощи Украине от Европы из-за возможных сокращений поставок из США.

    Коментарии (0)
    3 марта 2025, 16:39 • Новости дня
    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы

    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
    @ Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении представить странам – членам Евросоюза план перевооружения Европы.

    Фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила о готовности представить 4 марта план перевооружения Европы, передает ТАСС. Она отметила, что обращение к странам – членам ЕС будет сделано в форме письма, в котором будут изложены основные положения этого плана.

    «Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – подчеркнула она.

    Ранее газета Politico писала, что страны Евросоюза требуют от Брюсселя разработать план дополнительного финансирования обороны на фоне опасений снижения поддержки США.

    Коментарии (11)
    Главное
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    Трамп опубликовал ультиматум «Шалом, ХАМАС»
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    Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ

    Авторынок в России ждет шоковый год

    Продажи новых автомобилей в России серьезно рухнули в феврале – сразу на четверть, на дилерских складах наблюдается затоваривание. Этот год может оказаться одним из самых худших – предпосылок для оптимизма практически нет. Беспочвенные надежды россиян на возвращение в страну западных автомобильных брендов, по мнению участников рынков, только вредят. Стоит ли ждать снижения цен на машины, которые так плохо продаются? Подробности

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    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

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    «Село то же, а страна другая». Как поменялись герои у забайкальцев

    Еще относительно недавно жители маленького забайкальского села Усть-Борзя радовались тому, что их земляк в составе рейв-группы Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Спустя пять лет спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД вновь приехал в Забайкалье, где теперь в почете совершенно иные герои и совсем другие песни. Подробности

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    США повышают уязвимость Украины

    США поставили на паузу обмен разведданными с Украиной. Из утечек в западных СМИ следует, что это ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, а также скажется на оборонительных способностях противника. Насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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