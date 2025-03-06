ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

Politico: ЕС отложил публикацию плана по отказу от российской энергии из-за переговоров России и США

Tекст: Вера Басилая

Европейский Союз решил отсрочить представление предложения по отказу от зависимости от российских ископаемых видов топлива и ядерных технологий. Этот шаг связан с изменением геополитической обстановки, вызванной попытками президента США нормализовать отношения с Россией и предложить свое видение мира на Украине, пишет Politico.

Высокопоставленный представитель ЕС сообщил на условиях анонимности, что проект дорожной карты по уменьшению зависимости от российской энергии продолжает разрабатываться, однако его представление откладывается на неопределенное время. Он подтвердил, что работа над документом продолжается, но сроки изменились из-за последних геополитических событий. Точная дата будет объявлена позже.

Согласно предварительной повестке Европейской комиссии, план не будет представлен в этом месяце, как было изначально запланировано. Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен обещал представить конкретные предложения по исключению российской нефти, газа и ядерного топлива из энергетических систем ЕС в течение первых ста дней своего мандата, однако теперь этот срок не будет соблюден.

ЕС ведет переговоры с администрацией Трампа, которые, вероятно, будут включать обязательства по увеличению импорта американского газа. В то же время двусторонние переговоры Вашингтона с Россией за последние недели вызвали неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ответ на жесткие меры США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.