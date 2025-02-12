  • Новость часаВ нескольких районах Киева после взрывов отключилось электроснабжение
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    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Западная русофобия дает шанс вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    28 комментариев
    12 февраля 2025, 09:12 • Новости дня

    В Европе задумались о введении потолка цен на газ

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ в рамках плана «чистой промышленности» и в ответ на жесткие меры США, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ЕК рассматривает возможность временного введения ограничений на цены на газ в ЕС, передает РИА «Новости».

    Знакомые с ситуацией источники сообщают, что это решение связано с недавним значительным ростом стоимости газа в ЕС до рекордных уровней по сравнению с США.

    При этом такое решение вызывает критику у промышленных групп, которые опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

    На текущий момент уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Между тем стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

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    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    11 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод

    Премьер Словакии Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод

    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод
    @ JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина получает газ через резервный трубопровод из Словакии, однако поставщиками выступают иностранные компании.

    По его словам, Украина получает газ через резервный трубопровод. При этом он подчеркнул, что без этих поставок Украина бы замерзла, однако Словакия не является их организатором, передает ТАСС.

    По словам Фицо, иностранные компании поставляют на Украину около 7,5 млн кубометров газа ежедневно.

    Он выразил беспокойство о том, что эти поставки увеличивают давление на рост цен на газ в Европе, которая, по его мнению, делает из себя дурака, позволяя Украине наносить ей ущерб, не способствуя при этом ответным мерам.

    Фицо также отметил, что Запад стремится ослабить Россию конфликтом на Украине, но это не удастся. Он считает, что Украина «заплатит наибольшую цену» за текущие события.

    Также премьер высказал обеспокоенность Евросоюза действиями Белого дома и политикой США в отношении Гренландии, подчеркнув, что ЕС не окажет аналогичной поддержки Дании, как в случае Украины.

    Напомним, поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    10 февраля 2025, 12:47 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня

    Цены на газ в Европе выросли до максимума с февраля 2023 года из-за холода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фьючерсные цены на природный газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года, увеличившись на фоне забора газа из хранилищ из-за холодной погоды и снижения запасов в подземных газохранилищах.

    Цены на фьючерсные контракты на природный газ в Европе достигли рекордного уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. С начала недели стоимость выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час. Рост цен наблюдается уже четыре недели подряд.

    Основной причиной увеличения цен стало похолодание в северо-восточных регионах Европы, что вызвало повышенный спрос на газ и, как следствие, активный забор газа из хранилищ. По данным Bloomberg, запасы газа в подземных газохранилищах Европы сократились до минимума для этого времени года со времен энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году в феврале запасы составляли 67%, тогда как в текущем году они упали до 49%.

    Аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен заявил: «Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель. Мы видим рост цен на фьючерсы не только на месяц вперед, но и на 2026–2027 годы».

    Помимо погодных условий трейдеры внимательно следят за решениями президента США, который угрожал ввести импортные пошлины на товары из Европы. Возможный ответ ЕС может затронуть поставки американского сжиженного природного газа, что также влияет на рыночные ожидания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе в начале февраля 2025 года упали ниже 52%, а затем снизились до отметки менее 50% на фоне холодов, при этом цена на газ в регионе превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева «не очень положительный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

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    11 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    Ракетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
    Ракетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате взрывов в Полтавской области Украины повреждены производственные мощности группы «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.

    Как сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области на Украине нанесли урон производственным мощностям группы, передает РИА «Новости».

    Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области. К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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    10 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

    В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
    @ IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.

    Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

    Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

    ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    9 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент

    Politico: Европейские правые лидеры в Мадриде заявили о планах «отвоевать» континент

    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    На конференции в Мадриде европейские правые лидеры объявили о намерении «восстановить» континент, вдохновляясь политикой президента США Дональда Трампа и выступая против миграции и зеленой политики, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, лидеры правых движения Европы собрались в Мадриде, чтобы продемонстрировать единство и силу после переизбрания Трампа. На первом съезде партии Patriots for Europe, третьей по величине политической силы в ЕС, обсуждались такие вопросы, как отмена зеленой политики, борьба с исламом и миграцией, а также противостояние Брюсселю.

    На мероприятии лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «торнадо Трамп» изменил мир, и настало время консервативных правительств в Европе. Марин Ле Пен из Франции отметила, что с момента инаугурации Трампа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

    Среди участников конференции были также Герт Вилдерс из Нидерландов, Маттео Сальвини из Италии и Андрей Бабиш из Чехии. Они обратили внимание на проблемы, связанные с миграцией и энергополитикой ЕС. «Зеленый курс мертв», – заявил Бабиш, обвиняя Брюссель в экономическом крахе.

    Лидеры подчеркнули необходимость объединения консервативных сил в Европе для противостояния либеральным и социалистическим партиям. Марин Ле Пен выразила надежду на сотрудничество с Европейской народной партией для изменения нынешнего экономического курса.

    На закрытом ужине перед конференцией правые политики встретились с президентом Фонда Heritage Foundation Кевином Робертсом, подтверждая связи с американским консервативным движением.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

    Коментарии (3)
    10 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались от второго гранта ЕС в 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

    Речан заявил, что грант ЕС помог бы региону избавиться от шантажа и энергетической нестабильности в среднесрочной перспективе. Однако Тирасполь принял решение отказаться от 60 млн евро на закупку газа, передает ТАСС.

    По его словам, Венгерская энергетическая компания MET Gas and Energy Marketing AG продолжит поставки газа в Приднестровье после 10 февраля, когда будет исчерпан предыдущий грант Евросоюза. Это продолжение поставок будет осуществляться на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики должны повысить тарифы на энергоресурсы для получения европейского гранта в 60 млн евро.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.

    До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.

    Коментарии (2)
    11 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США

    Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит жесткие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий

    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выразил сожаление по поводу введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий и готовит жесткие ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз выразил сожаление в связи с решением США о введении пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти «необоснованные пошлины» не останутся без ответа и станут поводом для «жестких и соразмерных мер» со стороны ЕС.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия пошлины в размере 25%.

    Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары ЕС.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

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    10 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились

    Запасы газа в хранилищах Германии снизились до 49%, во Франции – до 30%

    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии снизились ниже 50%, а во Франции упали до 30%, что свидетельствует о значительном расходовании топлива в обоих странах.

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии, крупнейшей в Европе по мощностям хранения, по данным на 8 февраля составили 49,22%, что эквивалентно около 12 млрд кубометров газа. Во Франции ситуация оказалась еще более критичной – хранилища заполнены на 30%, что составляет менее 4 млрд кубометров, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что и другие страны Европы активно используют накопленное топливо. В Австрии и Италии запасы составляют около 59%, в Нидерландах – 33,7%. Словакия и Венгрия также находятся в пределах 50-60% заполненности своих хранилищ.

    Наибольшая заполненность наблюдается в Португалии, где хранилища практически полные. Также высокие показатели отмечены в Швеции (88,05%) и Испании (69,48%). Польша поддерживает запасы на уровне 62,73%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение транзита газа через Украину может снизить запасы газа в Евросоюзе до 30%, запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии уже упали ниже 60%, а в Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита.

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    11 февраля 2025, 10:40 • Новости дня
    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США планируют надавить на Европу для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Белого дома намерена убедить европейских союзников приобрести больше американского оружия для Украины, чтобы укрепить позиции Киева перед потенциальными мирными переговорами с Москвой.

    В Белом доме разработали план, согласно которому европейские союзники должны будут приобрести больше американского оружия для Украины, передает Reuters.

    По данным издания, такое решение может укрепить позиции Киева в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.

    В случае, если план будет формализован, это успокоит украинские власти, которые опасались, что США могут блокировать дальнейшую помощь стране.

    Отмечается также, что американские чиновники, включая украинского посланника по украинскому регулированию отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

    Келлог отказался подтвердить этот план, но отметил, что США «всегда рады продавать оружие, произведенное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны».

    Национальный советник по безопасности США Майк Вальц в интервью NBC News заявил, что основным принципом является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт. При этом пока неизвестно, будут ли США просить европейские страны покупать оружие через коммерческие контракты или напрямую из американских запасов, что может занять годы.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    11 февраля 2025, 05:42 • Новости дня
    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики

    Глава МИД Сербии Джурич назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия намерена завершить к концу 2026 года все необходимые реформы для вступления в ЕС, которое является приоритетом ее внешней политики, заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

    На саммите «друзей Западных Балкан» в Риме он встретился с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, передает РИА «Новости».

    «Подчеркнув, что членство в ЕС остается стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Кроме того, на полях саммита в Риме Джурич обсудил с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас путь евроинтеграции Сербии.

    Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении до 2026 года добиться соответствия страны критериям ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС. В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»

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    11 февраля 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg: Заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками в миллиарды евро

    Bloomberg: Высокие цены на газ могут принести ЕС убытки до 3 млрд евро при летнем заполнении ПГХ

    Tекст: Вера Басилая

    Заполнение подземных газохранилищ в Евросоюзе предстоящим летом может обернуться убытками до 3 млрд евро из-за высоких цен на газ и конкуренции с азиатскими странами, сообщает Bloomberg.

    Агентство передает, что высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к убыткам до 3 млрд евро, когда начнется заполнение подземных газохранилищ летом. Европейские власти обеспокоены скоростью заполнения хранилищ к следующей зиме, хотя дефицит газа в регионе пока не прогнозируется, передает ТАСС.

    Запасы газа в Европе снизились до уровня ниже 48,5%, а отбор в феврале достиг рекордных показателей за последние четыре года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это связано с ростом спроса на фоне холодной погоды в феврале, что привело к максимуму цен на газ за последние два года.

    Bloomberg отмечает, что разница между фьючерсными ценами на лето и зиму в январе стала самой высокой за три года.

    «Это [разница в цене] соответствует потерям в 3 млрд евро при закупке летом и продаже зимой», – пишет агентство. Потенциальные убытки могут коснуться таких компаний, как Vitol Group, Shell Plc и RWE.

    Национальные правительства ЕС имеют полномочия стимулировать закупки газа, что может вызвать колебания цен и конкуренцию между странами. В Италии предложено начать закачку газа раньше, а в Германии обсуждаются субсидии на эти цели.

    Между тем, стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

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