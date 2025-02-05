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Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 52%
Запасы газа в европейских ПХГ снизились до 51,97% с начала февраля
Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.
Запасы газа в европейских подземных хранилищах снизились до 51,97%, что на 7,39 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на аналогичную дату. В то же время подача сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы достигла рекордных значений, сообщает ТАСС.
С начала отопительного сезона страны Евросоюза уже отобрали из хранилищ порядка 51 млрд кубометров газа. В начале февраля отбор составил 761 млн кубометров в день, что на 25% выше среднего значения на этот период за последние пять лет.
Несмотря на высокие темпы расхода газа, ситуация в регионе далека от критической, так как общий объем газа в хранилищах сейчас является четвертым по величине для начала февраля за всю историю наблюдений – 57,7 млрд кубометров.
Кроме того, в январе ветрогенерация обеспечивала в среднем 21% электроэнергии в Евросоюзе, но в начале февраля эта доля снизилась до 9%. На фоне снижения запасов газа в хранилищах средняя цена закупки выросла с 489 долларов в декабре до 565 долларов в начале февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия пообещала предоставить Словакии транзитные мощности для газа из России, фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа, а запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии упали ниже 60%.