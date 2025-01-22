Запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии упали ниже 60%

GIE: Газовые хранилища Латвии, Венгрии и Чехии заполнены менее чем на 60%

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности хранилищ в Венгрии составляет 59,73%, что эквивалентно 3,9 млрд кубометров газа. Отбор газа из хранилищ в этой стране достиг максимума с начала отопительного сезона, передает ТАСС.

В Чехии запасы газа снизились до 56,63% (2,5 млрд куб. м), а в Латвии до 58,83% (1,4 млрд куб. м). В числе стран с крупными мощностями хранилищ также наблюдается активное расходование газа. В Германии заполненность составляет 62,77%, в Австрии – 67,08%, в Италии – 68,5%. Однако во Франции и Нидерландах уровень запасов упал ниже половины, составив 43,8% и 43,83% соответственно.

Португалия сохраняет наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе с показателем 99,52%. Швеция, Испания и Польша также остаются среди лидеров с уровнями 88,04%, 75,71% и 74,19% соответственно. В других странах, таких как Словакия, Болгария, Румыния, Бельгия и Дания, уровень заполненности варьируется от 47,71% до 64,83%.

Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

Между тем Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами.