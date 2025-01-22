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    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 12:05 • Новости дня

    Запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии упали ниже 60%

    GIE: Газовые хранилища Латвии, Венгрии и Чехии заполнены менее чем на 60%

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, отбор достиг максимума с начала отопительного сезона, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности хранилищ в Венгрии составляет 59,73%, что эквивалентно 3,9 млрд кубометров газа. Отбор газа из хранилищ в этой стране достиг максимума с начала отопительного сезона, передает ТАСС.

    В Чехии запасы газа снизились до 56,63% (2,5 млрд куб. м), а в Латвии до 58,83% (1,4 млрд куб. м). В числе стран с крупными мощностями хранилищ также наблюдается активное расходование газа. В Германии заполненность составляет 62,77%, в Австрии – 67,08%, в Италии – 68,5%. Однако во Франции и Нидерландах уровень запасов упал ниже половины, составив 43,8% и 43,83% соответственно.

    Португалия сохраняет наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе с показателем 99,52%. Швеция, Испания и Польша также остаются среди лидеров с уровнями 88,04%, 75,71% и 74,19% соответственно. В других странах, таких как Словакия, Болгария, Румыния, Бельгия и Дания, уровень заполненности варьируется от 47,71% до 64,83%.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Между тем Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами.

    20 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа

    Сенатор Пушков сообщил о страхах в ЕС в связи с президентством Дональда Трампа

    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Дональда Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Трамп наносит «чудовищные удары» по ценностям европейской либеральной элиты.

    Сенатор отметил, что введение в США признания только двух полов – мужского и женского – стало шоком для европейских политиков, которые всегда считали США «цитаделью либеральной демократии». По словам Пушкова, это решение фактически разрушает систему «общих ценностей», объединявшую Европу и Америку.

    Он также подчеркнул, что Трамп объявляет войну либеральной цензуре, которая царит в средствах массовой информации Британии, Франции и Германии. «Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал Пушков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что официальная политика США теперь признает только два гендера – мужской и женский, а также пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране.

    В понедельник Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, что впервые за 40 лет собрало церемонию инаугурации в таком формате.

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    19 января 2025, 22:29 • Новости дня
    Санду назвала незаконными поставки газа в Приднестровье

    Президент Молдавии заявила о незаконности поставок газа из России в Приднестровье

    Tекст: Максим Попов

    Президент Молдавии Майя Санду уверена, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но готова обеспечить регион теплом.

    Санду заявила о незаконности гуманитарных поставок российского газа в Приднестровье, так как они нарушают международные санкции, передает РИА «Новости». Она отметила, что поставка газа через посредников является незаконной с точки зрения законодательства Молдавии и нарушает международные санкции. По ее мнению, компания «Газпром» могла бы организовать законные поставки через «Молдовагаз».

    Президент Молдавии подчеркнула усилия центральных властей по обеспечению жителей Приднестровья теплом и электроэнергией, а также созданию нормальных условий для работы школ и детских садов.

    «Мы стремимся подключить населенные пункты, находящиеся в зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинева, к сетям правого берега, чтобы обеспечить доступ к теплу и электричеству. Люди сами решат, использовать ли эти ресурсы», – добавила Санду.

    В то же время она признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе.

    До этого глава Приднестровской республики Вадим Красносельский, вернувшись из Москвы, заявил, что российский газ в скором времени поступит в Приднестровье.

    Напомним, ситуация осложнилась 1 января, когда Приднестровье и Молдавия остались без газа после прекращения Украиной транзита и отказа Кишинева выплачивать долг «Газпрому». При этом Кишинев продолжает получать энергоресурсы от европейских стран, что привело к росту тарифов, ПМР оказалась в полной газовой блокаде. 18 января МВД Приднестровья сообщило о трех погибших и 20 пострадавших из-за энергокризиса.


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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 18:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что введенные ею санкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе, что стало значительной проблемой для потребителей и бизнеса.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она признала проблему высоких цен на энергоносители в Европе, сообщает ТАСС. В своем выступлении глава ЕК отметила, что европейские потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на энергию.

    Она подчеркнула, что «свобода имеет цену», объясняя тем самым введение санкций против России, включая эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Эти меры, по ее словам, привели к значительному сокращению импорта газа и нефти из России.

    Фон дер Ляйен заявила, что импорт газа из России сократился на 75%, в то время как нефть закупается лишь в количестве 3% от общего объема, а уголь не закупается вовсе. Несмотря на это, она возложила часть вины за текущие высокие цены на Россию.

    Между тем сообщалось, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году.

    При этом в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

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    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    20 января 2025, 11:59 • Новости дня
    Приднестровье встретило сопротивление Кишинева из-за сделки с Natural Gaz DC

    Приднестровье встретило сопротивление Кишинева при заключении сделки с Natural Gaz DC

    Tекст: Вера Басилая

    Приднестровье заключило соглашение о поставках газа с Natural Gaz D.C., но Кишинев выразил недовольство этим решением, заявил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что после уведомления от «Молдовагаза» о прекращении поставок газа они нашли альтернативу в лице Natural Gaz, обладающей международной лицензией на поставку и транспортировку газа в Молдавию и Приднестровье. Однако при заключении контрактных отношений возникло активное противодействие со стороны «Молдовагаза» и молдавских политиков, которые настаивали на том, что эта компания не может поставлять газ в Приднестровье, передает ТАСС.

    Красносельский добавил, что приднестровские власти были вынуждены согласиться с предложениями Кишинева о том, чтобы компания «Молдовагаз» продолжила поставки газа в Приднестровье. По его словам, несмотря на это, Приднестровье продолжает искать пути для обеспечения своей энергетической независимости и обеспечения населения необходимыми ресурсами.

    Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о незаконности гуманитарных поставок российского газа в Приднестровье, так как они нарушают международные санкции.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров отметил, что Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    21 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предсказала эру жесткой конкуренции за ресурсы

    Фон дер Ляйен: Европа должна адаптироваться к новой эре конкуренции за ресурсы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урсула фон дер Ляйен заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, подчеркнув, что Евросоюз должен адаптироваться к этим изменениям.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с заявлением о начале новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы. В своей речи она отметила, что «обещания процветания глобального мира не исполнились», и теперь мир столкнулся с периодом жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, сообщает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что изменения происходят как на земле, так и в космосе, от Арктики до Южно-Китайского моря. Глава Еврокомиссии заявила: «Мир изменился, и мы должны ему соответствовать».

    В завершение своей речи фон дер Ляйен пообещала на следующей неделе представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности. Эта стратегия будет сосредоточена на увеличении инвестиций в технологии, продвижении зеленого перехода и развитии человеческого капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована. ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа.

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    20 января 2025, 19:35 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    Турецкий лидер сообщил, что планирует обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели, передает ТАСС. Эрдоган сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Он отметил: «Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод «Турецкий поток». Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена».

    Эрдоган добавил, что предложил решить проблему через переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и самим Путиным. Президент Турции выразил надежду, что уже на этой неделе начнутся контакты и телефонная дипломатия по этому вопросу.

    Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    20 января 2025, 12:01 • Новости дня
    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии

    Политолог Ткаченко: Словацкая оппозиция при поддержке Запада может получить контроль над Верховным судом

    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Премьера Словакии Роберта Фицо настораживают связи оппозиции с Украиной. Несмотря на то, что противники действующей власти в стране не смогут организовать масштабные акции протеста, поддержка Запада позволяет им «подмять под себя» некоторые важные институты власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Роберт Фицо обвинил оппозицию в подготовке госпереворота.

    «Заявления Роберта Фицо о готовящемся оппозицией госперевороте стали реакцией премьера на визит представителей «Прогрессивной Словакии» в Киев. Члены этой партии воспитаны на идеях европейской интеграции, а властных амбиций у них предостаточно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Однако, как добавил политолог, население в ЕС в последние годы голосует в основном за защитников национальных интересов. То есть «поколенческий сдвиг» играет не на пользу оппозиции. Кроме того, острая реакция Фицо на поездку делегации от «Прогрессивной Словакии» на Украину объясняется и напряженными отношениями между Братиславой и Киевом.

    «Сегодня Владимир Зеленский пытается выстроить для себя образ человека, близкого к Вашингтону. Поскольку США во многом диктуют политику европейских государств, то и Украина начала пытаться игнорировать интересы ЕС. Фицо же ставит свою страну на первое место. Это идеологическое разногласие во многом и разрушает диалог Братиславы с Киевом», – детализировал аналитик.

    По мнению Ткаченко, слова Фицо о возможности организации Майдана в Словакии имеют и электоральное отражение. Оппозиция уже вносила в парламент предложение о созыве заседания по вотуму недоверия правительству. «На этом фоне премьер и вырисовывает для общества два возможных сценария: либо вы голосуете за стабильность, либо страна встанет на путь цветной революции», – акцентировал Ткаченко.

    По его оценкам, словацкой оппозиции все же не удастся организовать масштабные уличные протесты. Вместе с тем, собеседник допускает ситуацию, при которой Запад и местные элиты, ориентированные на Брюссель, могут попытаться пересмотреть итоги будущих выборов в стране, подчинив себе отдельные институты государственной машины.

    «В этом случае противники Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году», – напомнил политолог. Такое гипотетическое развитие событий нанесет ущерб интересам Москвы, считает эксперт.

    «Сейчас Венгрия, Словакия и некоторые другие европейские страны постепенно приходят к пронациональным позициям. Они также выступают за нормализацию диалога с Россией. В наших интересах, чтобы эти силы не были повержены. Москве выгодно, чтобы государства ЕС сохраняли интерес к обсуждению с нами экономических и культурных отношений», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию страны в желании свергнуть действующую власть. «Мы готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту на другой стороне улицы, которого так упорно добивается «Прогрессивная Словакия», – цитирует главу правительства издание Pravda.

    Таким образом Фицо прокомментировал недавний визит представителей оппозиционной партии в Киев. По словам премьера, он не выступает против подобных поездок. «Когда у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры где угодно, даже на Марсе», – добавил глава правительства.

    Однако он заметил, что визит членов «Прогрессивной Словакии» в Киев выглядел как жест подчинения Братиславы Киеву. По его мнению, действия партии подчеркивают ее «проукраинский характер». Фицо также рассказал о нежелании Владимира Зеленского встретиться с ним лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Премьер добавил, что в последнее время Киев пытается «втереться в милость» к избранному президенту США Дональду Трампу. Этим и объясняется решение офиса Зеленского о прекращении транзита российского газа в ЕС, что должно преподнести Штатам всю Европу «на золотом подносе». Фицо заметил, что хотя Союз и является «жизненным пространством» Братиславы, это не отразится на готовности страны отстаивать свои интересы.

    Ранее Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», подробно рассказывал, почему именно в Словакии прижился «духа противоречия Западу».

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    20 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Politico: ЕС оказался перед выбором между США и КНР из-за Трампа
    Politico: ЕС оказался перед выбором между США и КНР из-за Трампа
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избрание Дональда Трампа президентом США ставит Европейский союз перед стратегической дилеммой, в которой ЕС предстоит выбрать, с кем он сейчас – с Пекином или с Вашингтоном, пишет Politico.

    Приход Дональда Трампа к власти в США ставит перед Европейским союзом серьезный выбор между поддержкой Вашингтона или Пекина, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Новоизбранный президент США, согласно изданию, не планирует проводить мягкую политику в отношении Китая, что вынуждает Брюссель рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества.

    ЕС стоит либо подчиниться требованиям Трампа и отказаться от китайских товаров, либо оставить американского президента противостоять Китаю в одиночку, говорится в материале.

    Оба сценария могут подорвать единство европейских стран и ослабить экономику, которая уже находится в шатком состоянии. Первый вариант чреват негативными ответными мерами со стороны Китая, а второй может привести к введению США тарифов на европейские товары. Европейские обозреватели отметили, что «даже самые сильные в Европе могут не выжить».

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и назвал их результаты «очень хорошими» для обеих стран.

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    20 января 2025, 15:05 • Новости дня
    Стало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Трампа

    Представитель ЕК: Евросоюз на инаугурации Трампа представит посол ЕС в США

    Tекст: Вера Басилая

    Посол ЕС будет представлять Евросоюз на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

    Пиньо подтвердила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на церемонии, так как она не получала официального приглашения от американской стороны. Тем не менее Евросоюз будет представлен на высоком уровне через посла, передает РИА «Новости».

    Она также уточнила, что у фон дер Ляйен пока нет назначенных встреч с Трампом, но она стремится установить с ним контакт как можно скорее.

    «Пока никаких конкретных дат нет», – добавила Пиньо в ответ на вопросы журналистов о возможных сроках встречи.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил иностранных лидеров на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует инаугурацию посещать из-за отсутствия приглашения. Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию, бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии, но не посетят официальный обед.

    Владимир Зеленский трижды обращался за приглашением, но получал отказ.

    Напомним, Дональд Трамп решил провести церемонию в ротонде Капитолия, как при Рональде Рейгане в 1985 году.

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    21 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

    Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Румынии предложило законопроекты, касающиеся контроля за национальным воздушным пространством и развертыванием военных операций в мирное время.

    Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

    Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

    «Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

    Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

    Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

    Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

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    21 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС и США к сотрудничеству без «гонки на дно»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая ведет к «гонке на дно», и подчеркнула важность сотрудничества с партнерами, включая Индию и Китай.

    Глава Еврокомиссии призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая может привести к так называемой гонке на дно, передает ТАСС.

    В своей программной речи она подчеркнула важность сотрудничества и единства среди партнеров.

    «Мы должны работать вместе, а не конкурировать, чтобы не устраивать гонку на дно», – сказала фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен обратилась к США, отметив, что экономики двух сторон тесно связаны, и миллионы американцев имеют рабочие места благодаря этому сотрудничеству.

    Глава ЕК также подчеркнула необходимость конструктивной работы с другими партнерами, такими как Индия и Китай. Она отметила начало «новой эры жесткой конкуренции за ресурсы и технологии», не уточняя, кто будет основными соперниками в этой конкуренции.

    Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов защищать свои ценности в отношениях с США. Она подчеркнула, что ЕС будет стремиться к сотрудничеству, но также готов использовать все средства для защиты своих неизменных ценностей.

    Ранее она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, подчеркнув, что Евросоюз должен адаптироваться к этим изменениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована.

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    21 января 2025, 12:40 • Новости дня
    Reuters: Чехия заменит российскую нефть на поставки через Трансальпийский нефтепровод

    Tекст: Александра Юдина

    Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL, модернизация которого уже завершена, пишет Reuters.

    По данным издания, Чехия намерена со второго квартала увеличить поставки нефти через Трансальпийский нефтепровод TAL, передает РИА «Новости».

    Этот шаг позволит Праге отказаться от использования российского нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о долгожданном освобождении от «шантажа Москвы», однако, по его словам, обрывать все связи с Россией Прага пока не спешит.

    Модернизация нефтепровода TAL позволила увеличить его пропускную способность вдвое, до 8 млн тонн в год. TAL снабжает шесть НПЗ, в том числе Фобурский в Германии, откуда нефть поступает на чешские НПЗ Кралупский и Литвиновский.

    Сертификация TAL еще не завершена, но оператор уверен в его готовности обеспечить Чехию нефтью в случае перебоев с российскими поставками.

    Чехия, как и другие страны ЕС, столкнулась с проблемами после прекращения поставок российской нефти морем в декабре 2022 года.

    Несмотря на исключения для «Дружбы», Чехия ищет альтернативные источники нефти. Эксперты считают, что замена российской нефти может привести к подорожанию топлива в Чехии и усложнению процесса закупок.

    Страны ЕС, такие как Германия, уже сталкивались с подобными проблемами, что в некоторых случаях приводило к сворачиванию производства и закупке готовых нефтепродуктов.

    Эксперты предполагают, что полный отказ ЕС от российской нефти возможно реализовать физически, но это будет крайне невыгодно для европейцев.

    Тем временем Венгрия и Сербия решили ускорить строительство нефтепровода между странами из-за санкций США, влияющих на энергетическую безопасность Европы. Ранее сообщалось, что Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе».

    Вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия планирует договориться с Венгрией о строительстве нового нефтепровода для соединения с трубопроводом «Дружба» в 2025 году.

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    21 января 2025, 09:21 • Новости дня
    Brand Analytics: Европа скептически отнеслась к заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские СМИ и либеральные американские издания с высоким уровнем скептицизма отнеслись к заявлениям президента США Дональда Трампа после инаугурации, в то время как консервативные медиа выразили осторожный оптимизм, следует из исследования, проведенного с помощью ИИ-агента Brand Analytics.

    В Европе и среди либеральных американских СМИ наблюдался высокий уровень скептицизма к первым заявлениям Трампа после инаугурации, передает ТАСС.

    По данным исследования, позитивные нарративы касались восстановления экономики и усиления безопасности, тогда как негативные подчеркивали угрозы демократическим институтам и международным отношениям.

    Американские СМИ, такие как CNN, Fox News и The New York Times, активно освещали инаугурацию. Либеральные издания сосредоточились на критике миграционной политики и гендерных вопросов, тогда как консервативные медиа приветствовали возвращение Трампа, отмечая его решимость «восстановить Америку».

    Интерпретация заявлений Трампа также отличалась. Внутри США внимание было сосредоточено на влиянии на американское общество, европейские издания видели угрозу глобальной стабильности, особенно в контексте изменения климата и международной торговли.

    Азиатские СМИ акцентировали внимание на экономических аспектах, включая торговые войны, а в Китае обсуждали возможное обострение торговых отношений.

    Издания Ближнего Востока, такие как Al Jazeera, уделяли внимание заявлениям Трампа о завершении конфликтов в регионе, однако скептицизм по поводу реальных шагов администрации оставался.

    В Британии The Guardian фокусировался на возможных экономических последствиях для Европы от радикальных инициатив Трампа, таких как выход из Парижского соглашения по климату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    До этого он повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.

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