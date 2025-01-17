Politico: ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

ЕС в этом году увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до рекордного уровня, пишет Politico, передает ТАСС. По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. тонн СПГ из России, что значительно больше по сравнению с 760,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Старший аналитик Kpler Чарльз Костерус отметил, что рост закупок происходит в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов. «Большая часть этих объемов – это долгосрочные контракты», – пояснил он, подчеркнув, что ЕС не увеличивает покупку дополнительных спотовых грузов.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.