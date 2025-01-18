Орбан предсказал новый энергетический кризис в Европе

Орбан заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе из-за действий Украины и США

Tекст: Александра Юдина

Орбан, находясь в Белграде на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, заявил о возможном энергетическом кризисе в Европе из-за действий Украины и США, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Украина перекрыла трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, что уже сказалось на странах Европы.

В дополнение к этому, санкции, введенные Соединенными Штатами против российских нефтегазовых компаний, спровоцировали рост цен на энергоносители.

«Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», – заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии также выразил обеспокоенность ростом цен и заявил о необходимости принятия срочных мер для стабилизации ситуации в энергоснабжении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами в 2025 году, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.