Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале
Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.
Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.
«Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.
Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.
Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.
Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.