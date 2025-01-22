Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале

Tекст: Вера Басилая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.

Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.

«Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.

Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.

Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.

Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.