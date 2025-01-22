Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».0 комментариев
Жители Нарвы решили устроить протест из-за роста цен на отопление
Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление и горячую воду
Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, подготовив акцию протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости оплаты в полтора раза с декабря.
Как сообщает РИА «Новости», жители Нарвы планируют провести акцию протеста против значительного роста цен на отопление и горячую воду. В результате резкого повышения тарифов с декабря платежи за отопление выросли в полтора раза, увеличив траты горожан на жилье на почти 100 евро в месяц.
Организаторы протестного мероприятия собрали более 3,6 тыс. подписей в поддержку своей петиции. Акция протеста запланирована на 1 февраля и пройдет на Стокгольмской площади.
Городские власти Нарвы намерены обратиться к правительству с просьбой о поддержке для смягчения последствий роста цен на отопление. По мнению организаторов, необходимо обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулись тысячи жителей города из-за увеличения коммунальных расходов.
Напомним, страны Прибалтики планируют окончательно разорвать связь с российской энергосистемой.
Однако местные жители пришли в замешательство из-за возможного наступления эпохи дефицитного и дорогого электричества.
Также сообщалось, что на фоне энергокризиса в Молдавии значительно увеличили тарифы на электроэнергию и тепло из-за прекращения поставок газа от Газпрома и перехода на другие источники.