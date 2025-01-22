Жители Нарвы решили устроить протест из-за роста цен на отопление

Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление и горячую воду

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», жители Нарвы планируют провести акцию протеста против значительного роста цен на отопление и горячую воду. В результате резкого повышения тарифов с декабря платежи за отопление выросли в полтора раза, увеличив траты горожан на жилье на почти 100 евро в месяц.

Организаторы протестного мероприятия собрали более 3,6 тыс. подписей в поддержку своей петиции. Акция протеста запланирована на 1 февраля и пройдет на Стокгольмской площади.

Городские власти Нарвы намерены обратиться к правительству с просьбой о поддержке для смягчения последствий роста цен на отопление. По мнению организаторов, необходимо обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулись тысячи жителей города из-за увеличения коммунальных расходов.

Напомним, страны Прибалтики планируют окончательно разорвать связь с российской энергосистемой.

Однако местные жители пришли в замешательство из-за возможного наступления эпохи дефицитного и дорогого электричества.

Также сообщалось, что на фоне энергокризиса в Молдавии значительно увеличили тарифы на электроэнергию и тепло из-за прекращения поставок газа от Газпрома и перехода на другие источники.