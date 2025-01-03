Молдавия повысила тарифы на фоне энергокризиса

Тарифы на электроэнергию и тепло в Молдавии выросли на 65% и 75%

Tекст: Ольга Иванова

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило значительное повышение тарифов на электроэнергию и тепло, сообщает ТАСС. Это связано с энергокризисом, возникшим после прекращения поставок газа из России. Для центральных и южных регионов новая стоимость электроэнергии составит 4,10 лея за кВт-ч, что эквивалентно 0,22 доллара. Тарифы в северных районах достигнут 4,68 лея за кВт-ч или 0,25 доллара. Это на 65% и 75% выше прежних значений.

Помимо электричества, изменились и тарифы на тепло. В столице страны Кишиневе стоимость тепла достигнет 2 510 леев за гигакалорию, что примерно составляет 139 долларов. На севере Молдавии цена составит 2 126 леев, а на юге – 3 222 лея за гигакалорию.

Энергетический кризис в Молдавии начался после того, как «Газпром» прекратил поставки газа с января. Это произошло на фоне отказа правительства от урегулирования задолженности за поставки топлива, которые оцениваются в 709 млн долларов по данным российской стороны. В ответ на это в республике и непризнанном Приднестровье введены режимы чрезвычайного положения и энергосбережения.

Хотя Молдавия продолжает получать газ из других источников, дефицит ощутимо сказывается в Приднестровье. Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на российском газе и обеспечивавшая до 80% потребностей страны, теперь перешла на уголь. Однако запасов угля хватит лишь на 50 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.