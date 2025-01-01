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«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» прекратил подачу газа из-за отсутствия поставок
В Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.
Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики столкнулись с отключением газа из-за прекращения поставок из России, сообщает РИА «Новости».
Компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в своем заявлении отметила, что уже до полудня отключены от газоснабжения различные категории потребителей. В их числе оказались крышные котельные, обеспечивающие отопление, а также частные и многоквартирные дома с автономным отоплением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, накопившихся у страны. Также сообщалось, что премьер-министр Молдавии намерен судиться с «Газпромом» из-за отключения газа.