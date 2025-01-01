В Приднестровье отключили отопление из-за прекращения подачи газа

В Приднестровье остановили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа

Tекст: Мария Иванова

Приднестровские энергетики отключили систему централизованного отопления в населенных пунктах из-за прекращения подачи газа из России, сообщает ТАСС. Компания «Тирастеплоэнерго» информировала, что подача тепла и горячей воды прекращена с 7.00 (8.00 мск) для населения и организаций всех форм собственности, за исключением лечебных учреждений.

Ранее «Газпром» уведомил «Молдовагаз» о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года из-за неурегулированной задолженности. Это вынудило власти Молдавии и Приднестровья ввести режим чрезвычайного положения и начать экономию энергоресурсов. Молдавия уже получает газ из других источников, но Приднестровье остается без поставок.

Молдавская ГРЭС, ключевой источник электроэнергии для региона, находилась на российском газе и теперь будет работать на угле. Станция сможет снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Молдавия же будет закупать электроэнергию в Румынии, но из-за ограниченных пропускных способностей электросетей возможны аварийные отключения.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не признает долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», который оценивается в 709 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу газа через Украину из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

В Молдавии уже накануне наблюдалось снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения в энергетике, который сопряжен с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.

Администрация Кишинева также решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, оставив подсветку лишь на главных елках на площади Великого национального собрания и Соборной площади.