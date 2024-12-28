  • Новость часаАлиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня

    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов

    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    27 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Украина получила первую партию СПГ из США

    Украина приняла первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    Украина получила первую партию СПГ из США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский холдинг «ДТЭК» сообщил о получении первой партии сжиженного природного газа из США в объеме около 100 млн кубометров.

    Партия объемом около 100 млн кубометров была доставлена в СПГ-терминал Ревитуса в Греции на судне Gaslog Savannah, передает ТАСС. Судно прибыло в порт в пятницу утром.

    В сообщении «ДТЭК» отмечается, что эта поставка направлена на укрепление энергетической безопасности Украины. Она осуществлена за несколько дней до прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    28 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Bloomberg: Наступил критический момент для газового транзита через Украину

    Bloomberg: Истекший контракт на транзит газа через Украину угрожает европейской энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока срок соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной истекает, напряжение между лидерами стран усиливается, а еврокомпании призывают к продолжению поставок, что может обойтись Евросоюзу в дополнительные 120 млрд евро за два года.

    Переговоры о транзите газа через Украину находятся на критическом этапе, сообщает Bloomberg. Если сделка не будет заключена до среды, транзит миллиардов кубометров газа может прекратиться. Украинская сторона испытывает давление со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда центральноевропейских компаний, которые настаивают на продолжении транзита газа после истечения текущего соглашения 31 декабря.

    Как отмечает агентство, почти три года после начала СВО России на Украине, Венгрия и Словакия продолжают полагаться на дешевый газ от Газпрома, что идет вразрез с попытками ЕС сократить зависимость от российской энергетики.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий лидер в свою очередь пригрозил прекратить поставки электроэнергии соседней стране.

    Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит транзита российского газа через Украину после окончания текущего соглашения. Однако он открыт для возможности транспортировки газа из других стран. При этом Украина должна учитывать необходимость защиты своей обширной газопроводной системы, которая до сих пор оставалась вне зоны атак из-за проходящего через нее российского газа.

    Ситуация может значительно повлиять на Европу, поскольку прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению энергетических расходов ЕС на 120 млрд евро за два года, по словам Фицо. В то же время Европейская комиссия подчеркивает, что альтернативные источники газа доступны, а запасы газа в регионе высоки. Подготовка плана по дальнейшему отказу от российских ископаемых видов топлива будет представлена в феврале.

    Альтернативные решения, такие как поставки газа из Азербайджана, рассматриваются. В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил изменить место продажи российского газа на границу между Россией и Украиной, что перенесет обязательства по транзиту на Украину с учетом ее соглашения о свободной торговле с ЕС. Стороны все еще надеются на возможность заключения сделки в последний момент.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

    Цена газа в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, как сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

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    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    28 декабря 2024, 16:42 • Новости дня
    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»

    Зеленский назвал угрозу Словакии прекратить энергопоставки «вторым энергетическим фронтом»

    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии Украине, если будет остановлен транзит российского газа, и назвал такие действия открытием «второго энергетического фронта».

    Он заявил, что данные действия могут привести к конфликту между Словакией и Европейским союзом, пишет РБК.

    «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил [словацкому премьеру Роберту] Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», – считает Зеленский.

    Зеленский сообщил, что потребность в электроэнергии возросла в связи с утратой контроля над Запорожской атомной станцией и атаками на электростанции страны. Он подчеркнул, что хотя полного отключения не произошло, Словакия обеспечивает около 19% импорта электроэнергии, и Украина платит за это 200 млн долларов ежегодно.

    Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в поддержке России и назвал его позицию аморальной. Президент Украины отметил, что Словакия является частью европейского энергорынка и должна соблюдать общеевропейские нормы.

    Ранее сообщалось, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

    На Украине заявили, что страна сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС.

    Фицо подчеркнул, что не является слугой украинского лидера Владимира Зеленского и не обязан безвозмездно помогать Украине.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    Уральский авиазавод передал Минобороны первые учебные самолеты УТС-800

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) передал Министерству обороны России первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800.

    Официальный представитель УЗГА заявил, что эти самолеты будут подключены к летным испытаниям, передает ТАСС.

    По словам представителя предприятия, в высших учебных заведениях Министерства обороны никогда ранее не было самолета такого класса. В советское время и последние годы для первоначальной и основной подготовки курсантов использовались реактивные модели L-29 и L-39. Новые УТС-800 призваны существенно снизить стоимость подготовки курсантов, обеспечивая при этом высокую эффективность обучения.

    С учетом возможностей УТС-800, новое поступление таких самолетов будет значительным шагом для улучшения летного обучения пилотов в России, отмечают в УЗГА.

    В ноябре Объединенная авиастроительная корпорация передала российским ВКС партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    На этой неделе ОАК передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34.

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    27 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время ракетной опасности над Курской областью были сбиты две украинские ракеты, сообщило правительство региона.

    По информации из Telegram-канала правительства Курской области, в пятницу в небе над регионом были уничтожены две ракеты ВСУ. Это произошло в условиях ракетной опасности.

    Накануне в Курской области были сбиты две украинские ракеты, обломки которых нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района. В среду город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли четыре человека.

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    28 декабря 2024, 14:07 • Новости дня
    Стало известно о возможном отключении газа в Приднестровье с 28 декабря

    «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газа с 28 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    В случае сокращения или остановки поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики, начнутся отключения сначала юридических лиц, а затем, с 1 января, и физических лиц, сообщили в компании, передает ТАСС.

    На сайте компании уточняется, что конкретные меры будут применяться в зависимости от ситуации с поставками. Исключение составят многоквартирные дома, где газ будет подаваться исключительно для приготовления пищи.

    Напомним, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в семь утра.

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    28 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Глава РСПП указал на влияние Трампа, макроэкономики и кадров на Россию в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Российскую экономику в 2025 году будут определять деятельность Дональда Трампа, макроэкономическая ситуация и кадровая проблема, рассказал глава РСПП Александр Шохин.

    По его словам, на экономику России в 2025 году повлияют три основных фактора, передает РИА «Новости».

    Во-первых, это политика нового президента США Дональда Трампа. Шохин отметил, что изменения в политике США неизбежны, но пока неясно, как они будут развиваться.

    Кроме того, он подчеркнул, что вторичные санкции против финансовых институтов, обслуживающих расчеты и платежи с Россией, могут серьезно повлиять на благосостояние российских компаний.

    Вторым значимым фактором, по мнению Шохина, станет макроэкономическая ситуация внутри России. Это касается ключевой ставки, уровня инфляции и форм поддержки предприятий. Шохин предположил, что меры поддержки могут стать более жесткими.

    Третий фактор – кадровая проблема. Он указал на существование некритичных способов ее решения, таких как повышение производительности труда и внедрение технологий бережливого производства.

    Однако, по словам Шохина, требуется комплексный подход, включающий улучшение программ специального образования и бесшовный переход выпускников на рынок труда, а также трудовую миграцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.


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    28 декабря 2024, 07:25 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 56 украинских дронов над тремя областями России

    Минобороны: ПВО за ночь сбила 56 украинских дронов над тремя областями России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила 56 украинских беспилотников за ночь, в том числе над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа уничтоженных дронов 28 были сбиты над Воронежской областью, 11 – над Белгородской областью и 17 – над Ростовской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Белгородской области пострадали два мирных жителя.

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    28 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Посол в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС прямым воровством

    Tекст: Александра Юдина

    Заморозка российских активов в ЕС является прямым воровством, большинство из которых находятся в депозитарии Euroclear, сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    По его словам, российская сторона считает незаконной заморозку своих активов в ЕС, которую осуществляют страны ЕС и «группы семи», так как блокировка активов является прямым воровством, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Токовинина, бельгийские суды начали рассматривать иски частных инвесторов, чьи средства оказались заморожены, и уже вынесли некоторые положительные решения по разблокированию активов.

    Однако это не касается суверенных активов России, блокированных в Euroclear. Сам Euroclear признает, что заморозка активов наносит ущерб его репутации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск ранее высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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