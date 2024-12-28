Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
Стало известно о возможном отключении газа в Приднестровье с 28 декабря
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газа с 28 декабря
Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.
В случае сокращения или остановки поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики, начнутся отключения сначала юридических лиц, а затем, с 1 января, и физических лиц, сообщили в компании, передает ТАСС.
На сайте компании уточняется, что конкретные меры будут применяться в зависимости от ситуации с поставками. Исключение составят многоквартирные дома, где газ будет подаваться исключительно для приготовления пищи.
Напомним, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в семь утра.
Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.