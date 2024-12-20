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Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.
Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».
Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.