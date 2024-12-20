  • Новость часаНазвана дата прекращения транзита российского газа через Украину
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    22 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (11)
    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве

    Очевидцы: В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево»

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала, наблюдается яркое зарево, сопровождаемое громкими звуками, сообщили очевидцы.

    В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают очевидцы. Взрывы прогремели в центре города, в районе железнодорожного вокзала, что сопровождалось ярким заревом и густым дымом. Один из очевидцев отметил, что первый взрыв был на земле, за которым последовали еще три, возможно, вызванные работой противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

    Местные жители также сообщили о звуках тревоги, раздавшихся в северо-восточной части Киева.

    Второй очевидец подчеркнул, что один из взрывов был особенно мощным и громким. Работу системы противовоздушной обороны подтвердили и местные власти.

    Украинские медиа также передавали о взрывах и работе ПВО в городе. Несмотря на эту информацию, точные причины взрывов и их последствия на данный момент остаются неизвестными.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.

    Ночью в Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги, произошел взрыв в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.

    До этого в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.

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    20 декабря 2024, 14:57 • Новости дня
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Верховной рады Украины почти в полном составе пропустили заседание после ударов ВС России по пункту управления СБУ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко, на заседание явилось всего 10% депутатов, передает «Российская газета».

    «Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», – с иронией написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    В пятницу очевидцы сообщили, что в Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала. По информации Минобороны России, был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области.

    Напомним, предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

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    20 декабря 2024, 11:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

    18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на действия, поддерживаемые западными кураторами, со стороны киевского режима, утром в пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

    Целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

    Цели удара были успешно достигнуты, все намеченные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В центре Киева произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, наблюдались яркое зарево и громкие звуки, сообщали очевидцы.

    Коментарии (27)
    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    20 декабря 2024, 15:38 • Новости дня
    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа

    Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа в Европу

    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta), сообщает РИА «Новости».

    «Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – заявил словацкий премьер.

    Фицо также отметил, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на взаимное отношение со стороны Киева. Он выразил недоумение, почему поддержка должна быть только «односторонним движением» со стороны Братиславы. В своем обращении он задался вопросом, почему Украина не может продемонстрировать солидарность в ответ.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

    Коментарии (11)
    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    Коментарии (10)
    20 декабря 2024, 10:14 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о пожаре на заводе «Артем» в Киеве

    Очевидцы сообщили о пожаре в районе киевского завода «Артем» после серии взрывов

    Очевидцы сообщили о пожаре на заводе «Артем» в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем» после серии взрывов, передает ТАСС. Очевидцы сообщили, что зарево видно со стороны станции метро «Лукьяновская».

    Завод «Артем» известен производством авиационных ракет класса «воздух – воздух» и оборудования для авиационной техники.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее подтвердил, что в городе фиксировались пожары в Соломенском и Шевченковском районах, но не уточнил причины этих происшествий.

    Ранее в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, звучащей на всей территории Украины, в центре города произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, а в Бориспольском районе Киевской области возник пожар на складах после взрывов, охвативший площадь 15 тыс. кв. метров, для тушения которого задействованы пожарные из аэропорта и пожарный поезд.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня
    Украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию

    Украинский блогер Артур Бабич с 14 млн подписчиками в TikTok переехал в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский блогер Артур Бабич, имеющий 14 млн подписчиков в TikTok, решил навсегда остаться в России и планирует получить российский паспорт.

    Бабич заявил, что не планирует больше покидать страну и рассчитывает получить российский паспорт, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам блогера, Россия привлекает его наличием аудитории и возможностью легче создавать контент.

    После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Затем он переехал в Армению, однако и там ему не понравилось.

    Артур Бабич родился в Кривом Роге. Его юмористические видеоролики обрели популярность в интернете, после чего его пригласили в тиктокерский дом Dream Team House.

    В ноябре 2022 года Бабич и Даня Милохин, покинувшие Россию, исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

    Ранее певец Даня Милохин признал, что исполнение гимна Украины стало причиной его ненависти в России, и он согласился, что это могло «звучать так себе».

    Коментарии (6)
    20 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Квадроберы «захватили» кассу в магазине Zara в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В торгово-развлекательном центре в Киеве квадроберы «захватили» кассу в магазине Zara, сообщают украинские СМИ.

    По данным СМИ, квадроберы требуют, чтобы для них «оборудовали примерочную кабинку».

    Напомним, квадробика представляет собой синтез физической активности и ролевой игры с подражанием поведению животных, в некоторых случаях с элементами самоидентификации.

    Квадроберы копируют повадки животных, едят корм, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках. Квадробинг популярен среди детей. Это движение вызвало широкий общественный резонанс в России и других странах. Так, Узбекистан пригрозил родителям детей-квадроберов штрафами до 150 долларов.

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    20 декабря 2024, 02:58 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов прибыл в Россию в 2024 году, сообщили в правоохранительных органах. Курбанов подозревается в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов,

    «Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Курбанова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»

    Коментарии (4)
    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан

    ФСБ и спецслужбы Узбекистана совместно ищут соучастников убийства генерала Кириллова

    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан
    @ Dmitry Serebryakov/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    ФСБ и спецслужбы Узбекистана активно работают над выявлением возможных соучастников убийства генерала Игоря Кириллова и майора Ильи Поликарпова, погибших от взрыва самодельного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Узбекистана активно работают над установлением соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС.

    Напомним, оба военных погибли в результате подрыва самодельного устройства. Работа по выявлению всех обстоятельств преступления ведется в сотрудничестве с узбекистанскими спецслужбами. Российская сторона надеется, что совместные усилия приведут к успешному раскрытию всех деталей и участников инцидента.

    Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

    Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

    Коментарии (4)
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    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Зачем Трамп пугает поглощением Канады

    Избранный президент США начал заниматься настоящим троллингом и хамством в адрес Канады и лично канадского премьера Джастина Трюдо. Сложно иначе воспринимать тот факт, что Трамп называет страну «великим штатом», Трюдо – его «губернатором» и призывает присоединить Канаду к США. Зачем Трамп это делает, если учесть, что его реальная цель – вовсе не территориальное поглощение Канады? Подробности

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    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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