Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

Tекст: Валерия Городецкая

Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.