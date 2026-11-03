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    11 комментариев
    3 ноября 2026, 14:44 • Новости дня

    Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур

    Политолог Данилин: Россия сложилась как государство-цивилизация

    Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур
    @ Сергей Коньков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    4 ноября Россия празднует День народного единства. В этом смысле жизнь российского общества можно сравнить с симфонией – у каждого народа своя партия, но произведение общее. Особо четко этническая консолидация россиян просматривается в зоне СВО. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия как симфония народов и культур».

    «4 ноября Россия празднует один из главных государственных праздников – День народного единства. Памятная дата отсылает нас к событиям 1612 года. Однако ее актуальность от этого не теряется – исторический пример показывает, как совместная ответственность за судьбу отечества вдохновляет общество на борьбу и подвиг», – напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Спикер отметил: переломные даты – 1612, 1812 и 1945 годы – доказали, что Россия сложилась как государство-цивилизация. «На российском пространстве веками живут более 190 народов, сохраняя языки, веру и традиции. Приоритет общего над частным, справедливость и служение задают нам нравственные координаты. И в этом смысле особое значение приобретает метафора «Россия как симфония» – у каждого народа своя партия, но произведение у нас общее», – указал он.

    В свою очередь Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, добавил: Россия – не просто государство, а цивилизация, единство которой складывается из общей культуры, истории и ценностей. И важнейшую роль в этом процессе играет язык. «Русский язык можно сравнить с воздухом – мы не всегда его замечаем, но без него невозможно существование нашего общего смыслового пространства», – считает он.

    При этом на территории России насчитывается почти 300 языков, а для некоторых регионов двуязычие стало абсолютной нормой. «Практически все население страны владеет русским языком. По данным переписи, этот показатель составляет 99,4%. Однако люди не видят конфликта между местным и русским языком, а русский язык становится в полной мере языком межнационального общения, соединяющим в единое целое российскую нацию», – пояснил аналитик.

    На этом фоне спикер обратил внимание на судьбу Украины и Прибалтики. «Опыт этих стран показывает: вытеснение русского языка ведет к расколу страны, краху государственности, деградации культуры, скатыванию к пещерному национализму и нацизму», – добавил эксперт.

    По словам Вардана Багдасаряна, профессора кафедры государственной политики МГУ, каждая цивилизация вырабатывает свое понимание единства. «Российская уходит к христианской идее Троицы – нераздельность и неслиянность», – отметил он.

    В связи с этим, считает политолог, дополненная во время Великой Отечественной войны формула гимна: «Сплотила навеки великая Русь» – принципиально важна. «Наша страна сплотила многоцветие народов как государствообразующая сила», – указал аналитик.

    Спикер напомнил слова президента Владимира Путина: «Мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». «Так мог сказать только российский лидер. Ни в одной стране мира больше нет такой симфонической модели – множественность в едином», – детализировал ученый.

    Многонациональное сплочение россиян особо проявляется на полях СВО, согласился Герой России Эдуард Казымов, депутат Госдумы. «У врага была задача расколоть нашу страну, но все эти попытки провалились. Причем единство существует не только на фронте, но и в тылу», – подчеркнул парламентарий. Законодатель выразил уверенность, что после завершения спецоперации еще больше ветеранов будут делиться с молодежью опытом и рассказывать о важности единства.

    Казымов также привел личный пример межнациональной поддержки в ходе СВО. «Когда нам надо было передать данные на фронте при угрозе прослушки, мы использовали многонациональный фактор. Бойцы-тувинцы передавали сообщения на своем языке, что не позволяло противнику перехватить информацию», – рассказал он.

    Все вышесказанное подтверждает социология. Опросы показывают, что россияне воспринимают свою страну и населяющие ее народы как единое целое, привела данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Опрос, проведенный в рамках исследования «Разные народы – общая культура», показал, что 92% россиян общаются с представителями иных национальностей, а 78% – относятся к ним без опаски. В Северо-Кавказском федеральном округе позитивное отношение к другим этносам составляет 87%», – сообщила спикер.

    Кроме того, добавила она, отношение к возможному межнациональному браку близкого родственника с представителем другой национальности у россиян выросло за последние шесть лет на 10% и составило 31%. «В обществе усиливается интерес к другим культурам России. Две трети населения хотели бы узнать больше о разных народах нашей страны», – рассказала эксперт.

    Для россиян понятие «государство» включает в себя общество, людей, территорию и исторические традиции, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. Спикер пояснил: 21% респондентов не смогли ответить ВЦИОМ, что для них значит понятие «единство». «Это говорит не о слабости единства, а о нехватке языковых средств для его описания. Ведь все слова буквально нагружены большим количеством значений», – подчеркнул эксперт.

    «Поэтому сейчас наиболее оптимальное слово – «государство-цивилизация», оно позволяет сказать, что мы, несмотря на принадлежность к разным этническим группам и социальным стратам, представляем собой некую целостность», – продолжил аналитик.

    При этом, заметил он, важным фактором сплочения становится внешняя угроза: «Чем больше мы чувствуем единство по отношению к внешним силам, тем больше исчезает русский национализм в России».

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    3 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Абу-Даби

    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, представлять США на переговорах по Украине в Абу-Даби будут спецпосланник президента страны Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, передает Reuters.

    «Ожидается, что ведущие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США в Абу-Даби», – сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов 10–11 ноября в Абу-Даби.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков заявил о необходимости проведения первых раундов переговоров по украинскому конфликту в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, атаке подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, указало ведомство в Max.

    В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС). В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

    В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС, а также электроподстанции Змиевская и Лосево. В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения украинской армии.

    В Одесской области поражена портовая инфраструктура в Килии, задействованная в военных целях. В порту Южный и акватории Черного моря поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области.

    В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о необратимой деградации украинской энергосистемы.

    В пятницу Министерство обороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    3 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби», – сообщил Уиткофф в Х.

    По его словам, дискуссии будут сосредоточены на механизмах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

    Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, архитектуру послевоенной безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

    Уиткофф добавил, что США надеются развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Петербурге, на пути к всеобъемлющему мирному соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Он назвал планируемые трехсторонние переговоры решающими для судьбы происходящих событий.

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    3 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России применили высокоточное оружие и ударные беспилотники для массированного удара по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по целям на Украине, указало ведомство в Max.

    В результате атаки были поражены объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В военном ведомстве уточнили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, которые использовались Вооруженными силами Украины в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    В воскресенье ВС России нанесли удар по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В пятницу российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    3 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России

    МИД: При атаках ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель России

    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что с июля по сентябрь в результате атак украинских военных погиб 631 мирный житель, в том числе 42 ребенка.

    «Всего за три месяца на совести украинских боевиков смерть 631 мирного жителя», – заявил Мирошник. По его словам, за этот период от действий украинских военных пострадали 265 несовершеннолетних, из которых 42 ребенка были убиты, а 223 получили ранения, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что за прошедшие три месяца украинские войска не менее 117 раз атаковали гражданские автобусы, включая школьные, городские и междугородние рейсы. В результате этих ударов погибли 34 мирных жителя, еще 282 человека пострадали, среди них 15 детей.

    Мирошник подчеркнул, что из-за высокой интенсивности обстрелов власти некоторых прифронтовых городов были вынуждены приостановить регулярное автобусное сообщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два мирных жителя погибли в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ по территории Донецкой народной республики.

    Глава ДНР Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

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    3 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили четыре локомотива на Украине

    Минобороны: «Герани» поразили четыре локомотива на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удары по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, сообщило Минобороны.

    ВС России поразили четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Специалисты войск беспилотных систем использовали аппараты «Герань». Два локомотива были поражены в районах Сум, один – около Комсомольского в Харьковской области, еще один – в районе Днепропетровска.

    Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    В пятницу российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    В четверг беспилотники ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу с военными грузами для украинской армии.

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    3 ноября 2026, 05:36 • Новости дня
    Попавшие в плен боевики ВСУ начали врать о насильственной мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Взятые в плен в Харьковской области украинские военнослужащие массово лгут о своей принудительной мобилизации в ряды ВСУ, сообщил командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил.

    «Кого бы я ни брал, они все «мобилизованные», они все так говорят. Сколько бы они там ни служили, «я только призвался», «меня забрали», «я мобилизован». Это классика жанра, они все одну и ту же пластинку говорят», – заявил Фил РИА «Новости».

    По словам офицера, многие пленные на самом деле оказывались кадровыми военнослужащими или добровольцами, в том числе операторами беспилотников. Он привел в пример случай, когда солдат назвался рядовым, но по факту оказался прапорщиком.

    Командир добавил, что пленных было достаточно, однако многих из них уничтожают бывшие сослуживцы. Они используют дроны для охоты за сдавшимися бойцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военнослужащие из группировки «Север» уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых дронов ВСУ в Харьковской области.

    Командир орудия группировки с позывным Максилаб сообщил о нехватке артиллерии у украинских войск в регионе.

    В воскресенье командование государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав для предотвращения сдачи солдат в плен.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин назначил Вайно и Набиуллину в набсовет РФПИ

    Вайно, Набиуллина и Силуанов вошли в состав наблюдательного совета РФПИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новый состав наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), включив в него шестерых государственных деятелей.

    В наблюдательный совет управляющей компании РФПИ вошли руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

    Вайно займет пост председателя наблюдательного совета фонда. Согласно опубликованному указу, новые члены совета назначены сроком на пять лет.

    Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев сохраняет членство в наблюдательном совете по своей должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о диалоге Москвы и Вашингтона о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

    В мае спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о подписании ряда новых соглашений с китайскими партнерами.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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