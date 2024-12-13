Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Приднестровье призвало Молдавию совместно обратиться к России из-за газа
Приднестровье призвало Молдавию обратиться к России и Украине для сохранения газовых поставок
Власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона, следует из сообщения МИД Приднестровья.
Министерство иностранных дел непризнаннного Приднестровья предложило молдавским властям в кратчайшие сроки направить совместное обращение к руководству России и Украины. Цель обращения – сохранение поставок российского газа в регион по существующему маршруту, передает ТАСС.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД непризнанной республики, подчеркивается, что Кишинев пока не предпринял практических шагов для достижения договоренностей с Россией и Украиной. Эти договоренности должны обеспечить энергобезопасность Приднестровья и всей Молдавии.
Предложение Приднестровья об обращении к России и Украине связано с необходимостью обеспечения стабильных поставок газа. В текущих условиях это является важным шагом для поддержания энергобезопасности региона.
Ранее парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение вследствие угрозы прекращения транзита российского газа через Украину.
Правительство Молдавии также утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности в поставках российского газа через Украину.