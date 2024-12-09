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Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение
Президент Приднестровья ввел ЧП из-за риска срыва поставок газа через территорию Украины
Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 30 дней из-за неопределенности с поставками российского газа через Украину.
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности в поставках российского газа через Украину, сообщает пресс-служба президента.
Как пишет ТАСС, режим ЧП вводится на 30 суток и охватывает всю территорию Приднестровской Молдавской Республики. Красносельский отметил в указе: «Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской Республики особый правовой режим – чрезвычайное экономическое положение – сроком на 30 (тридцать) суток».
Указ предусматривает запрет на экспорт энергоресурсов, а также установление особых правил для закупки природного газа и других энергоресурсов. В рамках режима ЧП также будут сформированы резервы топлива. Кроме того, введено ограничение на некоторые виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение финансовых средств. В указе подчеркивается, что возможны ограничения права на частную собственность и труд в этот период.
Ожидается, что указ будет одобрен Верховным советом Приднестровья на заседании 11 декабря. В соседней Молдавии также готовятся к введению чрезвычайного положения в энергетической сфере. Это связано с аналогичными проблемами в поставках газа и мер по обеспечению энергетической безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что республика не намерена оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим, и планирует выплатить лишь 8,6 млн долларов. Оппозиция в Молдавии инициировала вотум недоверия кабинету Дорина Речана на фоне энергетического кризиса и обвинений в утрате поддержки граждан.