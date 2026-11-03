Киргизия отменила рейсы в Шарм-эш-Шейх из-за ужесточения въезда в Египет

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщили в компании «Аэропорты Кыргызстана», передает РИА «Новости». «Последний рейс состоится 5 ноября этого года», – говорится в сообщении.

Пассажирам, купившим билеты, советуют обращаться к авиаперевозчикам и туроператорам для возврата средств или поиска альтернативных вариантов. Информацию о возможном возобновлении полетов объявят дополнительно.

С 1 ноября Египет ужесточил правила въезда для граждан некоторых стран Центральной Азии. Лица в возрасте от 16 до 40 лет теперь обязаны путешествовать с ближайшими родственниками и иметь при себе не менее 3 тыс. долларов наличными на человека или 5 тыс. долларов на семью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ассоциация туроператоров России сообщила о повышении стоимости однократной въездной визы в Египет.

Летом в Египте вместо бумажных наклеек в паспорт ввели специальные QR-коды для въезда в страну.

В 2025 году размер пошлины за оформление въездной визы в Египет увеличили на 20 долларов.