Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
АТОР: Египет повысил стоимость однократной въездной визы
АТОР: Стоимость однократной визы в Египет с 1 января вырастет до 33 долларов
С начала следующего года стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится с 30 до 33 долларов из-за роста визового сбора, сообщила Ассоциация туроператоров России.
С начала 2027 года цена однократной египетской визы, включая обычную по прилете и цифровую в Каире, вырастет на три доллара. Повышение связано с решением правительства республики увеличить визовый сбор, передает РИА «Новости».
Кроме того, к стоимости визы могут прибавиться шесть долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Представители ассоциации отметили отсутствие ясности относительно распространения данного платежа на все способы получения документа.
В настоящее время дополнительный сбор взимается только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. В Хургаде и других воздушных гаванях, где выдаются бумажные марки, документ стоит 30 долларов без переплат. Оплатить цифровую визу без карты иностранного банка россияне могут наличными долларами в зоне прилета египетской столицы.
Путешественники, прибывающие в Шарм-эш-Шейх на срок до 15 дней, по-прежнему могут получить бесплатный «синайский штамп» при условии пребывания исключительно на Южном Синае. Для экскурсий в Каир или поездок в Хургаду потребуется стандартная виза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор запросил у Каира данные об отравлении российских туристов.
Весной граждане России возглавили рейтинг по количеству отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе.
В прошлом году президент Египта увеличил стоимость въездных виз.