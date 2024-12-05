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Оппозиция потребовала вотум недоверия правительству Молдавии из-за кризиса в энергетике
Оппозиция Молдавии инициировала вотум недоверия правительству Речана из-за энергокризиса
Оппозиция в Молдавии инициировала вотум недоверия кабинету Дорина Речана на фоне энергетического кризиса и обвинений в утрате поддержки граждан.
Как передает ТАСС, депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии инициировали процедуру вынесения вотума недоверия правительству, возглавляемому Дорином Речаном из правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Лидер фракции БКС Влад Батрынча заявил, что вотум подписали 26 депутатов, что соответствует конституционным требованиям.
В документе оппозиционеры утверждают, что правительство Речана не способно эффективно управлять страной и защищать ее национальные интересы. «На пороге зимы Молдавия снова столкнулась с энергетическим кризисом без ясных планов его преодоления», – подчеркивается в документе. Также БКС считает, что кабинет министров утратил поддержку граждан, так как его решения в большей степени ориентированы на поддержку западных стран.
Согласно регламенту парламента Молдавии, эта инициатива должна быть внесена в повестку законодательного органа. Постоянное бюро парламента обязано назначить дату ее рассмотрения. Дорин Речан должен будет выступить с отчетом в парламенте, однако у оппозиции нет достаточного большинства в 101-местном парламенте для отставки правительства. В прошлом году аналогичная попытка вынесения вотума недоверия кабинету Речана была отклонена.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года.