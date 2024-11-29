Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Молдавия отказалась платить долг Газпрому
Премьер Молдавии назвал долг Газпрому в 709 млн долларов «несуществующим»
Молдавия не намерена оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим, и намерена лишь выплатить 8,6 млн долларов, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
По его словам, Молдавия не собирается погашать задолженность перед Газпромом в размере 709 млн долларов, передает ТАСС.
«Газпром пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», – заявил Речан.
Ранее в ноябре Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года. В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.