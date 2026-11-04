По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России
Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией
Европейский союз пока далек от способности выступать единым фронтом во внешней политике, особенно в вопросе переговоров с Россией, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.
«Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.
По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».
Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.
Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.
Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.
В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.