В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России

Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией

Tекст: Мария Иванова

«Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.

По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».

Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.

Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.

В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.