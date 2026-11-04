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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 16:08 • Новости дня

    В бундестаге признали отсутствие в Евросоюзе единой позиции по России

    Глава комитета бундестага: ЕС далек от единой позиции по переговорам с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз пока далек от способности выступать единым фронтом во внешней политике, особенно в вопросе переговоров с Россией, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.

    «Что касается единого голоса во внешней политике – да, до этого нам еще очень далеко. И в ближневосточном конфликте, и в вопросе о том, как вести переговоры с Россией», – заявил он в эфире телеканалу Welt.

    По его словам, Европе следует снижать зависимость от Вашингтона и укреплять свою обороноспособность вне зависимости от итогов промежуточных выборов в США. Лашет отметил, что Дональд Трамп сохранит влияние на внешнюю политику, включая возможность сокращать помощь Украине и накладывать вето на поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Лашет также сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским, который «готовится к тому, что Украина должна будет самостоятельно, совместно с европейцами, вносить свой вклад». По его словам, Зеленский рассчитывает на поддержку американцев и возлагает надежды на переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, где также будут присутствовать представители США.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности, деэскалацию и шаги к мирному урегулированию. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Во вторник европейские страны запланировали проведение военных учений в Польше.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    3 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС

    Пашинян допустил подачу заявки на вступление в ЕС в 2027 или в 2028 году

    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Армения планирует официально запросить членство в Евросоюзе в ближайшие годы, передает ТАСС. «Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», – сказал Пашинян в интервью телеканалу Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о начале пересмотра Пашиняном позиций по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в невыполнении Брюсселем обещаний перед армянским правительством относительно евроинтеграции.

    В начале осени Пашинян сообщил об отказе Еревана от проведения референдума о членстве в объединении.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:14 • Новости дня
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

    Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская полиция выписала местному жителю штраф на 160 евро за размещение на стене частного дома советского агитационного плаката 1941 года с надписью «Смерть фашистской гадине».

    Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

    Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

    До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

    Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

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    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    4 ноября 2026, 11:57 • Новости дня
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом

    В Ирландии раскритиковали премьера Польши из-за заявлений о российской угрозе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский аналитик Филип Пилкингтон предложил поместить премьер-министра Польши Дональда Туска в сумасшедший дом из-за заявлений о российской угрозе.

    Эксперт выразил мнение, что все нынешнее руководство Польши необходимо поместить в психиатрическую клинику на фоне слов о подготовке провокаций со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    «К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками», – написал Пилкингтон в социальной сети.

    Аналитик добавил, что польские власти пытаются совершить конституционный переворот, находясь в собственном информационном пузыре. Пилкингтон подчеркнул необходимость смены руководства страны. Поводом для критики послужило поручение Туска нарастить присутствие войск на российской границе из-за замеченных там людей с фонариками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    Туск также сообщил о направлении подразделений спецназа GROM к границе с Калининградской областью. Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь объявил о начале спецоперации на границе под предлогом угрозы диверсий.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    3 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о том, что еще может сделать Берлин для поддержки Киева.

    «Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС. Канцлер напомнил, что ФРГ предоставляет наибольшую поддержку Киеву, и пообещал продолжить ее предоставлять до окончания конфликта.

    При этом он подчеркнул, что ответственность несут «все европейцы, не только немцы». Мерц напомнил о договоренности НАТО выделить Украине военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году. «Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», – указал он.

    «Исход этой войны будет определять европейскую безопасность в течение долгого времени», – заключил канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    На прошлой неделе в Германии заявили об усталости от постоянных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    В прошлом месяце Мерц в ходе визита в Киев заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений на Украину.

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    3 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    В МИД объяснили реакцию ЕС на звонок Стубба и Стере Путину

    Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным противоречит курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».

    Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.

    В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.

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    3 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Предполагаемого заказчика поджога терминала Starlink в Польше задержали в ФРГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие правоохранительные органы задержали гражданина Турции, подозреваемого в организации поджога терминала спутниковой связи Starlink на территории Польши.

    Задержанный в федеральной земле Баден-Вюртемберг мужчина подозревается в подготовке террористического акта. Арест был произведен во вторник по запросу польской стороны в районе города Ройтлинген, передает ТАСС со ссылкой на земельное ведомство по уголовным делам.

    По версии следствия, предполагаемый заказчик поручил двум своим соотечественникам сжечь польский терминал спутниковой связи. Исполнители преступления были задержаны на территории Германии в середине октября, в настоящее время готовится их экстрадиция в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек из-за попытки поджечь оборудование Starlink.

    В прошлом месяце польский премьер-министр Дональд Туск заявил об аресте немецкой полицией двух граждан Турции по подозрению в поджоге.

    В сентябре радиостанция RMF FM сообщила о поджоге в Польше наземного шлюза спутниковой связи Starlink.

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    4 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с требованием прекратить действие двусторонних соглашений об инвестициях между Россией и членами европейского блока.

    Инициатива предполагает расторжение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 странами Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    Данные международные договоры устанавливают правила, которые регулируют инвестиционную политику между сторонами. По версии авторов призыва, дальнейшее действие таких документов якобы представляет угрозу экономической безопасности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители Минобороны США указали властям Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость смягчения конфронтационной риторики в отношении Москвы.

    Ранее сама Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать российскую компанию в санкционный список. До этого суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.

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    4 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Совбезе России заявили о втягивании Европой Армении в свою орбиту

    Совбез России: Европа втягивает Армению в свою орбиту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европа втягивает Армению в свою орбиту, она намерена использовать Украину и Молдавию до конца, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Евросоюз стремительно трансформируется в военно-политический блок, который демонстрирует агрессивное поведение и неспособность к договоренностям, цитирует Венедиктова ТАСС.

    По его словам, в Европе открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие годы. Эти заявления сопровождаются беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК, объемы которых сопоставимы лишь с периодом Второй мировой войны.

    Венедиктов добавил, что НАТО, вопреки обещаниям не расширяться на восток, поглотила Финляндию и Швецию. Оставшееся боеспособное население Украины рассматривается в Брюсселе как потенциальный «штрафной батальон» будущих европейских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель главы МИД России Александр Грушко обсудил европейскую проблематику с белорусским коллегой Игорем Секретой.

    В конце прошлого месяца помощник президента России Николай Патрушев сообщил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь большую войну в Европе.

    В сентябре в МИД России назвали показным интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией.

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    4 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Евросоюз запросил у союзников новые средства для Украины

    Politico: ЕС попросил союзников покрыть потребности Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель рассчитывает привлечь дополнительные средства от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева, который затребовал еще 70 млрд евро в 2027 году.

    Брюссель хочет, чтобы партнеры за пределами объединения внесли свой вклад в финансирование Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Украина заявила о потребности в дополнительных 70 млрд евро в 2027 году сверх уже согласованного кредита на 90 млрд евро.

    Между Евросоюзом и Канадой возникла путаница относительно назначения обещанных Оттавой 500 млн евро. Канадские власти представили эти средства как первоначальный взнос в европейскую кредитную программу. Однако в Брюсселе подчеркнули, что эти деньги предназначены для покрытия дополнительного дефицита украинского бюджета, а для участия в кредитной программе Канаде необходимо отдельно согласовать условия финансирования.

    В Еврокомиссии приветствовали решение Канады, но дали понять об ожидании дополнительных взносов от международных партнеров. Новое предложение по финансированию Украины планируется подготовить к саммиту 26 ноября, где будут обсуждаться долгосрочный бюджет объединения и потребности Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила одобрить выделение Украине 45 млрд евро в 2027 году.

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении выделить более 13,2 млрд долларов дополнительной помощи Киеву.

    В прошлом месяце премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о вероятном достижении совокупного объема финансовой поддержки Украины от Евросоюза отметки в 520 млрд евро к 2027 году.

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    4 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

    Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Прибыль германского автомобильного концерна BMW за первые девять месяцев текущего года снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне кризиса в отрасли.

    По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

    Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

    Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

    Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.

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    4 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Литва выслала трех украинцев за шпионаж

    Литва депортировала трех граждан Украины за шпионаж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы депортировали трех граждан Украины, занимавшихся шпионской деятельностью в пользу иностранных государств.

    Литовский Департамент государственной безопасности объявил высланных украинцев лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. В связи с этим выданные им разрешения на временное проживание были аннулированы, пишет ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что украинцы за денежное вознаграждение выполняли различные задания разведывательных служб недружественных стран. Время задержания и другие обстоятельства дела не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы ограничили получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу.

    В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами по делу о хищении 150 тыс. евро. А в июне спецслужбы Польши депортировали граждан Украины и Белоруссии за набор участников демонстраций против властей в Киеве.

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    4 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Замсекретаря Совбеза РФ допустил участие чиновников ЕС в хищениях на Украине

    Замсекретаря СБ России Венедиктов допустил участие ЕС в коррупции на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов допустил участие чиновников Евросоюза в коррупционных схемах украинских властей по хищению выделяемых средств.

    Попустительство европейских доноров позволяет задаться вопросом о причастности Брюсселя к расхищению денег киевским режимом, цитирует Венедиктова РИА «Новости».

    «Насквозь коррумпированные киевские власти откровенно расхищают поступающие из Евросоюза средства и используют их по своему усмотрению при полном попустительстве самих доноров. В этой связи возникает законный вопрос: не участвуют ли сами европейские чиновники в коррупционных схемах украинских дельцов?» – заявил Венедиктов.

    Собственных средств европейским странам уже не хватает, в связи с чем они вынуждены наращивать долги, отметил замсекретаря Совбеза. Германия, Франция, Британия и другие доноры киевского режима столкнулись с увеличением дефицита бюджета, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе с участием окружения Владимира Зеленского.

    В понедельник бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о разворовывании поставляемой западными странами гуманитарной помощи.

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    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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